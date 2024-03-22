海關港珠澳大橋截離境貨車拘一男　檢$200萬壯陽糖愛滋藥等走私貨

海關昨日（21日）在港珠澳大橋截查一輛離境貨車，檢獲一批乾魚肚、煙草產品、藥劑製品及針劑等未列艙單貨物，總值200萬元，當中包括壯陽糖及愛滋藥。調查顯示，走私分子特意在凌晨過關，利用已申報的貨物放在車斗外層作掩飾，走私貨則放在車斗深處避查。海關懷疑走私貨將轉運至內地，企圖逃税高達20萬元。44歲男司機被捕，將被暫控一項「企圖輸出未列艙單」罪，明日（23日）在九龍城裁判法院提堂。



海關檢獲一批藥劑製品，包括壯陽糖。（陳浩然攝）

昨日（21日）凌晨，海關在港珠澳大橋香港口岸，截查一輛準備出境的貨車。涉案貨車報稱載有12板貨物，包括服裝、電子零件及健康食品等，約重8,000公斤。關員其後在車斗進行檢查，並在兩板貨物中，檢獲一批未列艙單貨物，包括25公斤乾魚肚、約127公斤煙草產品及約3,500盒藥劑製品。

海關檢獲的藥劑製品當中，據悉包括來源地為印度的愛滋藥、另有壯陽糖等；涉案針劑包括排卵針，相信用作抑壓荷爾蒙。海關相信，由於輸出藥劑製品到外地均須相關許可證，惟出口證有嚴謹規管，一般商戶難以取得許可，故相信成為走私分子的斂財之機。

調查顯示，不法分子利用已申報的貨物作掩飾，將其放在車斗外層位置；而該批走私貨品則放在車斗深處，企圖逃避人員偵查。此外，海關發現該批走私貨物重新包裝，紙箱未有顯示貨物內容，相信不法分子企圖隱藏走私貨物，蒙混過關。海關其後進一步調查，發現艙單上的寄貨公司已解散，相信不法分子企圖隱藏身份。

行動中，人員拘捕該名44歲中國籍男司機，他將被暫控一項「企圖輸出未列艙單」罪，案件將於明日（23日）在九龍城裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

海關檢獲一批走私乾魚肚、煙草產品、藥劑製品及針劑，總值200萬元。（陳浩然攝）

海關表示將會繼續堵截走私行為。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。