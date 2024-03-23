天眼直擊｜粉錦公路疑非法賽車　超速撞死狗　68歲男涉三罪被捕

警方周三（20日）晚上約8時許接獲一名35歲男子報案，指懷疑其狗隻被車撞死。據悉當日凌晨約2時有多輛私家車懷疑在粉錦公路近橫台山散村非法賽車，高速行駛，其間疑撞到狗隻後不顧而去，狗隻其後證實死亡。



經調查後，警方昨（22日）拘捕一名68歲姓余男子涉嫌「危險駕駛」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。該名男子現正被扣留調查。警方正積極調查案件，不排除有更加多人被捕。警方呼籲，如果有任何市民目擊案發經過，或有任何與案有關的資料提供，請立即致電3661 3800，與新界北總區交通部特別調查隊第二隊聯絡。



《香港動物報》（Hong Kong Animal Post） 於案發後翌日（21日）曾報導指，粉錦公路周三凌晨2時，疑有人非法賽車，在粉錦公路AGM Motor Services HK焊匠附近，撞死站在路邊的狗店長Elsa。

狗主Ken事後翻看店內安裝的閉路電視片段，看到Elsa最少被兩車高速撞過，他估計車輛時速起碼150公里，而該路段則限速最高50公里，明顯該批車全部超速。

狗主指涉事司機有非常大責任，狗主在社交平台發閉路電視片段，指「天網恢恢，（涉事車輛）撞到Elsa時個車牌飛左出黎」，希望警方盡快捉拿涉事司機，還狗狗一個交代。