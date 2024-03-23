慶祝警隊180周年暨少年警訊50週年　逾400人參加第二屆八鄉障礙賽

為慶祝警隊180周年紀念暨少年警訊成立50周年，今日（23日）八鄉少訊中心舉行第二屆八鄉障礙賽，逾400位警隊成員及青少年參與。



警務處處長蕭澤頤、副處長（行動）周一鳴、行動處處長陳東及助理處長（公共關係）陳思達擔任起步禮主禮嘉賓。（警方提供）

警務處處長蕭澤頤、副處長（行動）周一鳴、行動處處長陳東及助理處長（公共關係）陳思達擔任起步禮主禮嘉賓。「一哥」親自上陣，率領長官隊參與「處長邀請賽」，玩吊環、爬斜坡及搬車胎等。另外，障礙賽還邀請了各執法部門、少年警訊、中學、大專院校和不同青少年團體參與比賽，參加者都非常投入，力求佳績。

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15歲的阮雅詩（Cassie）是年紀最小的一位參加者，她代表旺角警區少年警訊參加「少年警訊50周年盃」。她在2023年7月加入少年警訊計劃，目前擔任領袖職務。

Cassie的父親是一名警長，駐守油尖警區刑事部。她從父親分享的警察故事中產生對警務工作的濃厚興趣，決心將來投考警隊。

15歲的阮雅詩（Cassie）是本屆八鄉障礙賽中年齡最小的參加者之一。（警方提供）

21歲的張銘佑Andy，透過大學生輔警計劃加入警隊成為輔警，駐守香港仔警署軍裝巡邏小隊第二隊。Andy目前就讀香港大學三年級，他代表香港大學參加「大專院校盃」。

2023年，他捐贈了自己的骨髓給一名陌生人，成功挽救了一位血癌患者的生命。儘管在捐贈過程中經歷了嚴重的身體不適和長時間的康復過程，Andy從未後悔，他認為用自己有限的付出換取了一個生命的延續是非常值得的。目前，Andy已經完全康復並回歸校園和前線的警務工作。

另一位參加者李夢婷23歲，是警隊學長計劃的其中一位學員，她代表警隊學長計劃（內地／海外網絡）參加了大專院校盃。她在2015年正式成為少年警訊會員，今年她在新加坡國立大學獲得了法證科學碩士學位，為了進一步備戰警隊，她於2019年加入了警隊學長計劃，並於2022年12月在跨部門反恐專責組進行冬季實習。在碩士學位課程的最後一年，夢婷正式報考警務督察，成功通過了各項考核並正在進行背景審查。

李夢婷（左）已經報考警務督察；張銘佑則為名輔警。（警方提供圖片）