九龍城虐兒案｜38歲母替4歲女沖涼中途離開　長子揭胞妹暈倒浴缸

九龍城一名4歲女童懷疑受虐，昏迷留醫伊利沙伯醫院兒科深切治療部，更多案情曝光。消息指，昨日（23日）上午9時半，38歲姓朱女子在沙浦道御．豪門寓所浴室協助4歲幼女洗澡，期間朱婦離開浴室前往廚房。數分鐘後，8歲大長子到浴室，發現胞妹仰臥在有水的浴缸底部，不省人事，立即通知母親叫救護車。醫院發現女童身上有多處可疑瘀傷報警，朱婦涉案被捕。



事發於沙浦道御．豪門一個高層單位。（黃學潤攝）

事發於九龍城沙浦道御．豪門一個高層單位。消息指，被捕38歲姓朱女子與丈夫育有2子1女，聘有外籍傭工。案發時，朱婦在浴室協助4歲幼女洗澡，8歲長子亦在浴室刷牙，期間朱婦離開廁所前往廚房，長子也離開了浴室，幼女獨自留在浴室無人看管。數分鐘後，長子折返回浴室，赫見胞妹不省人事仰臥在浴缸底部，立即通知母親叫救護車。

4歲女童昏迷，被送往伊利沙伯醫院醫院發現女童身上有可疑瘀傷報警。據了解，警方調查後，初步發現女童上半身、背部及手腳有約11處瘀傷，懷疑有人曾以手襲擊女童。朱婦涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，案件交由黃大仙警區重案組作進一步調查。據悉，女童的兩名兄長身上未有可疑傷勢。