稱來港旅遊卻不識景點惹疑　秘魯婦涉體內藏$150萬液態可卡因被捕

海關偵破一宗體內藏毒案，一名由巴西來港的秘魯籍女子，報稱來港旅遊，但海關查問下卻發現她對香港旅遊景點全無認識、攜帶的金錢亦不足以支付她留港期間消費，起疑下將她帶到醫院檢查，揭發她體內藏有最少1.5公斤懷疑液態可卡因，市值約150萬元，遂將她拘捕。海關調查相信被捕女子收取約2萬元報酬帶毒來港。



一名由巴西抵港的秘魯籍女子涉嫌體內藏毒，海關以涉嫌販運危險藥物將她拘捕，檢獲1.5公斤懷疑液態可卡因，市值約150萬元。（羅日昇攝）

海關毒品調查科調查主任卓主烽表示，海關機場科人員昨（24日）根據風險管理原則，截查一名由巴西聖保羅出發，經埃塞俄比亞阿的斯亞貝巴飛抵本港的秘魯籍女遊客，她在關員查問下報稱來港旅遊、擬於本月29日離港，卻不認識香港的景點，攜帶的金錢亦不足以應付留港消費。關員懷疑她體內藏有毒品，於是帶她到醫院檢查，醫生確認其體內有異物，關員隨即以涉嫌販運危險藥物將她拘捕。

一名由巴西抵港的秘魯籍女子涉嫌體內藏毒，海關以涉嫌販運危險藥物將她拘捕，檢獲1.5公斤懷疑液態可卡因，市值約150萬元。（羅日昇攝）

被捕女子52歲，報稱為廚師，海關相信她是將液態可卡因裝在塑膠物料內再吞下。截至今午約6時，她已排出44個袋裝懷疑液態可卡因，共重約1.5公斤，市值約150萬元。她已被控一項販運危險藥物罪，案件明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。

一名由巴西抵港的秘魯籍女子涉嫌體內藏毒，海關以涉嫌販運危險藥物將她拘捕，檢獲1.5公斤懷疑液態可卡因，市值約150萬元。（羅日昇攝）

復活節假期將至，海關預計本地的毒品需求會增加，故將在長假期期間進一步加強執法；亦會繼續按照風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客清關檢查，以打擊跨境販毒。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及終身監禁，海關呼籲市民勿因貪圖金錢利益而參與販毒。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。