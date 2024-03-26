賣淫集團元朗開「美容養生館」實為淫窟　警一個月內拘140人

元朗警區過去一個月打擊區內有組織賣淫活動。行動期間，警方拘捕140人，分別為130女10男，成功瓦解3個賣淫集團。集團在區內租用多個劏房單位，以按摩院掩飾淫竇，形容為「美容養生館」，更張貼露骨的告示標榜「大波」，亦安排性工作者充當街頭流鸞，兜搭客人再帶上賣淫處所。



集團分工仔細，有人負責「睇水」把風，監控閉路電視；有人負責為性工作者提供日用品；有人負責招攬性工作者，她們國籍大多均為內地及東南亞籍。警方已落案起訴當中58人，涉嫌「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「違反逗留條件」等罪。



警方拘捕140人，包括多名女子。（警方提供）

警方指，留意元朗非法賣淫活動持續活躍，元朗警區刑事部與特別職務隊、聯同入境處於過去一個月（2月26日至3月25日），展開代號「定風」行動，打擊有組織操控非法街頭賣淫活動、「一樓一」及色情按摩院處所，並針對背後操控的犯罪團伙。

警方過去一個月，一共拘捕140人，當中包括10名男子及130名女子（年齡介乎18至72歲）。被捕人當中，有11名為本地居民、97名為持雙程證的內地人、29名泰籍女子、兩名越南籍女子以及一名老撾籍女子。警方落案起訴其中58人。

元朗警區助理指揮官（刑事）警司鄧翊几指，相信警方已成功瓦解3個操控賣淫活動團伙，並拘捕一共9名骨幹成員，其中一個團伙有三合會背景。被捕人罪名涉嫌「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「違反逗留條件」、「串謀洗黑錢」、「為不道德目的而唆使他人」等罪。

警方拘捕140人，包括多名女子。（警方提供）

集團分工仔細 有人監察、招攬性工作者、洗黑錢

元朗警區刑事部總督察袁皓霆形容，其中一個集團分工仔細，有人負責租用單位、透過內地骨幹成員安排內地女子到香港賣淫；透過閉路電視監察賣淫活動；主腦更招攬內地男子協助管理性工作者，例如向性工作者提供避孕套、潤滑劑、毛巾； 有人在賣淫單位附近把風，收取房租及肉金； 有人在本地清洗黑錢，或匯款到內地戶口。

警方於本月採取拘捕行動，拘捕集團的3名主腦4名骨幹成員，其中一名骨幹成員提供自己銀行戶口，清洗230萬元犯罪得益。另外，警方亦拘捕11名性工作者及3名單位業主。警方搜查處所時，檢取監控系統、大量色情物品、4.3萬港元。警方亦檢獲部分字眼露骨的告示標榜「大波」、形容場所為「美容養生館」。警方亦檢獲部分外幣，懷疑性工作者曾到外地賣淫。

團伙主腦被暫控「出租處所以供用作賣淫場所」、「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」兩罪， 其他成員被暫控「依靠他人賣淫的收入為生」及「違反逗留條件」，其他人獲准保釋候查。

集團分工仔細，有人「睇水」把風，有人為性工作者提供日用品，有人負責招攬性工作者。（王譯揚攝）

刑事部總督察袁皓霆及高級督察胡卓軒指，另一個瓦解的三合會背景集團，性工作者則主要來自東南亞，處所附近有集團骨幹成員巡視，提供支援。當顧客與性工作者發生爭執，會以暴力行為驅趕客人。警方拘捕兩名骨幹成員，以及22名來自內地、泰國及老撾的性工作者。另外，警方已根據香港法例，向法庭申請封閉令，把有關賣淫處所封閉6個月。

警方指，打擊三合會犯罪集團，為警務處處長首要行動之一，相信行動已有效打擊有組織賣淫活動，並打擊犯罪集團收入來源。警方行動持續，不排除有更多人被捕。

警方呼籲，單位業主出租單位時應了解租客租用單位意圖，減少被用作不法用途機會，以免墮入法網。根據《刑事罪行條例》第143條「出租處所以供用作賣淫場所」，任何人身為處所的擁有人或租客或代理人，將處所全部或部分出租，而知道全部或部分將經營作賣淫場所，一經定罪，可處監禁7年。