八旬翁遭假家人索保釋金　警拘15歲輟學女童　揭涉7案騙逾$175萬

81歲老翁昨日（25日）接獲「假親友」來電，對方聲稱被警方拘捕，需代繳保釋金。老翁前往銀行提款，被機警銀行職員發現，報警揭發事件。警方隨即進行埋伏行動 ，拘捕一名年僅15歲的輟學女童，她涉收取騙款。警方調查後發現，女童另涉3月內發生的7宗「猜猜我是誰」騙案有關，騙案金額涉及175萬元。



警方於女童身上檢獲三部懷疑與案件有關的手提電話及被捕人犯案時身穿的衣物。（陳浩然攝）

受害人均為獨居長者 最大一宗損失$126萬

警方昨日（25日）接獲銀行職員報案，一名81歲男子接獲來電，對方假扮成其家人，訛稱被警方拘捕，需要受害人代為繳付保釋金。朋友會到指定地點，向收害人收款。當老翁到銀行櫃檯提款時，職員有感可疑，隨即向警方舉報。牛頭角分區特遣隊接報後進行埋伏，在宏光道拘捕一名前來交收的15歲女童。

秀茂坪警區督察姚詠蕾指，刑事調查隊接手調查後，另發現被捕人牽涉3月15號至25日，於港九新界多區發生的7宗「猜猜我是誰」騙案有關，騙案金額涉及175萬元。受害人為5名年齡介乎66歲至87歲的獨居長者，案件騙款金額由6萬元至126萬元不等。警方檢獲3部手機，及女童犯案時穿著衣物。

被捕15歲女童中三輟學 經Instagram被招攬犯案

警方秀茂坪警區刑事部總督察劉泳鈞則指，犯罪集團在網上社交平台刊登招聘廣告，或經朋輩介紹，以幾百至幾千元佣金，招攬年輕人收取電話騙案騙款，以降低受害長者的戒心，事成後將騙款交予「上線」。據了解，被捕女童中三輟學，經由Instagram被犯罪集團招攬，每次收取幾百至數千報酬不等犯案。被捕人現正被扣留調查。

警方呼籲，獨居長者應時刻向親友核實來電，或致電「防騙易18222」熱線求助。騙徒除了上門收錢外，更會要求受害人向指定銀行賬戶入數。警方鼓勵市民使用「防騙視伏器」或安裝流動應用程式「防騙視伏App」，核實收款賬戶是否涉及其他騙案。警方提醒市民，任何人如觸犯以欺騙手段取得財產罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。