八旬翁遭假家人索保釋金 警拘15歲輟學女童 揭涉7案騙逾$175萬
撰文：陳浩然
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81歲老翁昨日（25日）接獲「假親友」來電，對方聲稱被警方拘捕，需代繳保釋金。老翁前往銀行提款，被機警銀行職員發現，報警揭發事件。警方隨即進行埋伏行動 ，拘捕一名年僅15歲的輟學女童，她涉收取騙款。警方調查後發現，女童另涉3月內發生的7宗「猜猜我是誰」騙案有關，騙案金額涉及175萬元。
受害人均為獨居長者 最大一宗損失$126萬
警方昨日（25日）接獲銀行職員報案，一名81歲男子接獲來電，對方假扮成其家人，訛稱被警方拘捕，需要受害人代為繳付保釋金。朋友會到指定地點，向收害人收款。當老翁到銀行櫃檯提款時，職員有感可疑，隨即向警方舉報。牛頭角分區特遣隊接報後進行埋伏，在宏光道拘捕一名前來交收的15歲女童。
秀茂坪警區督察姚詠蕾指，刑事調查隊接手調查後，另發現被捕人牽涉3月15號至25日，於港九新界多區發生的7宗「猜猜我是誰」騙案有關，騙案金額涉及175萬元。受害人為5名年齡介乎66歲至87歲的獨居長者，案件騙款金額由6萬元至126萬元不等。警方檢獲3部手機，及女童犯案時穿著衣物。
被捕15歲女童中三輟學 經Instagram被招攬犯案
警方秀茂坪警區刑事部總督察劉泳鈞則指，犯罪集團在網上社交平台刊登招聘廣告，或經朋輩介紹，以幾百至幾千元佣金，招攬年輕人收取電話騙案騙款，以降低受害長者的戒心，事成後將騙款交予「上線」。據了解，被捕女童中三輟學，經由Instagram被犯罪集團招攬，每次收取幾百至數千報酬不等犯案。被捕人現正被扣留調查。
警方呼籲，獨居長者應時刻向親友核實來電，或致電「防騙易18222」熱線求助。騙徒除了上門收錢外，更會要求受害人向指定銀行賬戶入數。警方鼓勵市民使用「防騙視伏器」或安裝流動應用程式「防騙視伏App」，核實收款賬戶是否涉及其他騙案。警方提醒市民，任何人如觸犯以欺騙手段取得財產罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。