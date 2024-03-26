警西九龍多區反罪惡掃黃行動　搗非法釣魚機賭場、淫竇共拘16人

警方今日（26日）在西九龍多區，分別進行「犁庭掃穴」反罪惡行動及「潮展」聯合掃黃行動，巡查多個場所，共搗破一個非法釣魚機賭場及7個懷疑賣淫場所，合共拘捕16人，所有被捕人現正被扣留調查。



警方在「潮展」聯合掃黃行動拘捕12人，部分被捕人由警員押走。（警方提供）

其中旺角警區行動部、反三合會行動組、牌照組、特別職務隊、輔警人員及警犬隊，在區內的「犁庭掃穴」行動共巡查17間處所，截查130名男子及182名女子。其間人員在彌敦道一大廈住宅單位搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，檢獲一部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲咭、讀卡器及賭款現金，並以涉嫌「經營非法賭博場所」拘捕一名64歲姓陳本地男子，以及以涉嫌「在賭博場所內賭博」拘捕另外一男一女（38歲及50歲）。

警員另在上海街一住宅單位，搗破一個懷疑賣淫場所，檢獲大量避孕套。該單位內一名57歲姓蔡本地男子涉嫌「經營賣淫場所」被捕。

至於西九龍總區連同油尖、旺角、深水埗及九龍城警區特別職務隊人員，在區內進行的「潮展」行動，則搗破六個懷疑賣淫場所。行動中，4男2女（24至59歲）涉嫌「經營賣淫場所」被捕；另外6名女子（24至49歲）則涉嫌「違反逗留條件」被捕，當中4人為持雙程證內地人，餘下兩人為持護照的泰國籍女子。