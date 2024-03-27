畢架山老婦割頸昏迷　揭八旬翁倒斃單位　曾透露憂無力照顧病夫

九龍塘筆架山道老牌豪宅「榮光第」發生命案，老夫婦一死一昏迷，警方將案件列謀殺及企圖自殺案。據悉，事發時女傭擬為老翁換尿片，驚見他躺在床上，口鼻貼着膠紙；而女僱主則躺在地上，旁邊有染血的刀。消息稱，71歲女事主較早前曾透露擔心沒有能力照顧84歲丈夫，萌生尋死念頭。



男死者84歲，與71歲妻子同姓鄭，家住榮光第一個逾千呎單位，並由兩名外籍女傭照顧。據了解，死者與妻子分別住在單獨房間，凌晨4時半左右，女傭到死者房間協助他換尿布，不料打開房門赫見他躺在床上，口和鼻貼著膠紙，而死者太太則躺在地上，旁邊有一把染血的刀，連忙告知另一位女傭報案。女傭稱，女僱主於兩周前曾提及因擔心沒有能力照顧丈夫而想自殺。

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老婦昏迷由救護員送院搶救。

警方經調查後，列謀殺及企圖自殺案，由九龍城警區重案組接手調查。探員早上8時許抵達現場繼續搜證；接近早上11時，仵工到場將死者遺體移送殮房。其間報案的女傭，目送老僱主遺體被移走，激動落淚。

早上8時許，警員重返現場調查



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現場是筆架山道22至24號榮光第，為九龍塘區一個老牌豪宅屋苑。資料顯示該屋苑於1973年入伙，提供4個單位，每個實用面積由1,349呎至4,122呎不等。今日凌晨，現場有一名女子和另一名老婦協助警方調查後乘車離開，據悉她們是男死者的親友。

警員到場調查。（陳永武攝）

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