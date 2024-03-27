用假身份證報失電話卡　盜用信用卡碌$64萬　的哥收$2萬犯案被捕

警方破獲一宗跨境犯罪集團盜竊詐騙案。集團盜取受害人信用卡，再偽造身份證，指示跑腿到電訊商出示假身份證，報失電話卡並申請新卡，其後用受害人的信用卡到珠寶店購買多隻勞力士手錶，其間以新電話卡接收驗證碼完成交易。受害人在短短一小時內，失去電話訊號，並發現信用卡被盜用「碌走」逾64萬元，始發現事件。警方昨日（26日 ）拘捕一名66歲的士司機，相信他收取2萬元報酬，擔任犯罪集團的跑腿犯案。



警方油尖警區刑事調查隊高級督察關智聰交代案件。（梁偉權攝）

案發於本月18日中午時分， 受害人發現手機突然失去訊號，向電訊公司查詢，發現有人報失其電話卡。受害人隨後更發現自己的信用卡，在短短一小時內被盜用「碌走」超過64萬元，隨即報案。油尖警區接手深入調查後，鎖定一名疑犯，並還原整個犯案手法過程。

犯罪集團偷個人資料 結合跑腿照片製假身份證

油尖警區刑事調查隊高級督察關智聰指，內地跨境犯罪集團會在香港偷取受害人的信用卡及身份證個人資料，同時以高達2萬元報酬招攬跑腿，以跑腿照片結合受害人的資料偽造身份證，並向跑腿提供一部電話以便聯絡。

跑腿會於案發前一日到達深圳，從犯罪集團手上取得受害人的信用卡及偽造身份證，之後到電訊商出示偽造身份證，假扮受害人報失電話卡及要求取得一張新電話卡。接收新電話卡後，跑腿為萬無一失，會到便利店和咖啡店先進行小額交易，確認信用卡運作正常。

其後，跑腿再到珠寶店作出巨額消費，其間用新電話卡接收信用卡驗證碼以完成交易。本案犯人成功用信用卡騙取4隻勞力士手錶，總值64.7萬元。跑腿犯案後會將犯案工具，包括電話卡、假身份證及贓物帶返內地，再收取2萬元酬勞。

警方經調查後，昨日（26日）於九龍城以「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」及「行使偽造文件」罪拘捕一名報稱的士司機的66歲姓陳男子，並檢獲他犯案時的衣著、電話和小量現金，相信他正是犯罪集團的跑腿。他已被落案起訴上述3項罪名，案件將於明日（28日）九龍城裁判法院提堂。據了解，警方不排除案中4隻勞力士手錶已被運往內地。

警方呼籲市民，應妥善保管自己個人財物及個人資料，以免被不法分子有機可乘。發卡機構若發現大額交易，應進行多重驗證，包括發出電郵或致電卡主確認交易；商戶亦應進行盡職審查，細心留意身份證上的資料，與客戶年紀是否相若，如有懷疑應聯絡警方跟進。

警方重申，「盜竊」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年。另外，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。行使虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。市民切勿以身試法。