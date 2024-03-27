警務處與保監局簽署合作備忘錄　冀增強對保險業界監管力度

香港警務處今日（27日）與保險業監管局簽署合作備忘錄，為警務處和保監局雙方的合作關係訂立框架，就個案轉介、聯合調查、調查互助和資訊交流等事宜進行合作及提供指引。警務處表示，此合作備忘錄由警務處商業罪案調查科總警司游健雄及保監局法規執行主管徐文儀簽署，儀式由警務處助理處長（刑事）鍾詠敏及保監局市場行為部主管及法律總監郭家華見證，凸顯此合作關係的重要性。



香港警務處與保險業監管局簽署合作備忘錄，為警務處和保監局雙方的合作關係訂立框架，就個案轉介、聯合調查、調查互助和資訊交流等事宜進行合作及提供指引。圖左起為警務處助理處長（刑事）鍾詠敏和商業罪案調查科總警司游健雄，以及保監局法規執行主管徐文儀和市場行為部主管及法律總監郭家華。

鍾詠敏在簽署儀式上表示，是次簽署合作備忘錄具有里程碑意義，不但對警務處和保監局兩個機構自身帶來好處，更能增強監管機構對保險業界的監管力度，同時增強監管框架的韌性，從而增強對公眾的保護。

郭家華稱，是次簽訂合作備忘錄標誌着警務處及保監局促成更緊密的合作關係，並警惕任何有意透過保險市場達到非法目的之人士，切勿以身試法。雙方會按框架繼續加強合作，攜手致力保持保險市場的誠信，確保香港作為國際金融中心的地位。

警務處表示，於2017及2022年分別與證券及期貨事務監察委員會和會計及財務匯報局簽署合作備忘錄，將會持續加強與相關持份者及監管機構的合作，攜手共同打擊商業罪案。