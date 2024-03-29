荃灣愛彼名錶賣家「智取」兩賊僅失錶盒　耍詠春「力敵」擒賊不果

荃灣一名機警名錶賣家，與兩名南亞裔賊人鬥智鬥力，幸保近百萬元的愛錶不失，只被搶去一個「吉盒」，曾一度嘗試擒賊不果。事發於今日（29日）晚上7時22分，現場消息指，男事主姓葉（66歲），曾習過詠春，較早前於網上買賣平台Carousell放售價值約98萬元的愛彼（Audemars Piguet）名錶，其後他相約買家以面交方式進行交易，並約定在港鐵荃灣站C出口近綠楊坊交收。



事主依時赴約，由於涉及大額交易，他早已有所防範，事前將錶、盒分開，空盒放在一個白色環保袋內，手錶則放於自己身上。他在等候買家期間，兩名南亞裔男子突然現身並搶去環保袋。雖然盒中沒有錶，但事主不甘被搶，上前耍詠春與賊人一番較量，嘗試將兩人截停，他「一揪二」拳腳盡出，成功擊中其中一名賊人，惜對方仍成功挾贓往西樓角路方向逃去。事主糾纏期間腳部受輕傷，拒絕送院，前往警署協助調查。



警方向事主了解事件。

有目擊糾纏經過的店舖女職員透露，兩名南亞裔疑犯身材高大，比事主高出一個頭有多。在兩名疑犯夾擊下，事主被逼向店舖櫥窗後跌倒在地上，立即大嗌「搶嘢呀！」。事件迅雷不及掩耳，女職員驚見打鬥情況嚇至目瞪口呆，還來不及反應，兩賊已逃之夭夭，而跌倒的事主很快便再站起，繼續追截賊人。

案件交由荃灣警區刑事調查隊負責調查，正追緝兩名南亞裔男賊人，他們均年約30歲，1.8米高，瘦身材，犯案時帶黑色口罩，其中一人身穿啡色上衣。