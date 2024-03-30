有片｜元朗十八鄉山火現200米火線　疑釀電壓驟降　直升機灌救

今日（30日）中午12時30分，消防接報指，元朗十八鄉崇山新村對開山坡發生火警，火線附近有電塔，據報現場一度傳出爆炸聲。火場面積約50米乘60米，有一條約200米長火線。消防接報趕抵撲救，政府飛行服務隊亦派出直升機擲水彈救火。現場可見山坡佈滿濃煙，30多人需要協助疏散，救護車在場戒備，暫時未有受傷報告。



同一時間，本港多區電壓驟降，引發多宗被困升降機事故。政府呼籲市民避免乘搭升降機。中電發言人回覆指，初步懷疑受元朗十八鄉的山火影響，今天下午12時28分，中電連接元朗至荔枝角的 40 萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降。

港燈發言人表示，今日中午約 12 時 28 分，由於港燈供電範圍以外的電力系統發生異常，港島區部分客戶可能感受到少於 1 秒的電壓驟降，供電之後立刻回復正常。消防處指，現已再無接獲因該事故而引致被困升降機的報告。



消防派出出飛行服務隊擲水彈救火。（馬耀文攝）

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中電發言人回覆指，今天下午12 時28分，中電連接元朗至荔枝角的 40 萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響。初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。中電的工程人員正跟進事件，並會密切留意供電狀況。

中電解釋，電壓驟降期間，部分客戶或公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；火警鐘可能出現鳴響；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作，大廈管理人員可請合資格電梯業工程人員協助重新啟動裝置。