假FB專頁平價商務機票呃錢　旅遊網遭冒認呻﹕成個大陸公章都信？

Facebook近日再現假專頁，冒認一間於1973年成立的香港旅遊資訊平台，訛稱有平價的國泰商務艙機票出售，不少人信以為真，匯款買機票，結果一場空。《香港01》亦接獲苦主求助，指今日（30日）凌晨時份看到其專頁的Facebook廣告後，以11,550元購買三套東京成田來回機票，及後始知受騙，事主已向警方備案，同時希望提醒公眾小心遇騙。



至於被冒認的旅遊網站，除了提供旅遊資訊，亦有機票、酒店及自由行套票預訂，今次慘遭無妄之災，每日收到過百人查詢或反映遇騙，該網忙於回應，大為無奈嘆「我哋無法正常運作喇」，接連發文並列出多個假的網站連結，提醒公眾要提防假專頁行騙，「成個大陸公章，唔係咁都信吖」、「個帳戶名又唔係公司名，唔係仲入數吖？」



▼假facebook專頁行騙▼



根據事主提供的facebook廣告可見，假專頁以「國泰來回商務艙機票買一送一」作招徠，標明「名額有限，搶完即止」，列出多個航點有平機票出售。事主遂於今日凌晨時分，透過facebook與專頁取得聯絡，希望預訂3套於5月往前東京成田機場的來回機票。該專頁指不收信用卡，並提供電郵要求事主透過FPS轉帳。

事主轉帳後，對方聲稱會安排機票資料，後來又訛稱航空公司需要翌日才有人處理。事主等到上午亦未有回音，嘗試向該專頁了解，卻未獲回應，始知自己受騙，並到沙田警署備案。事主其後亦接觸到其他苦主，有人曾以18,600元買入兩套溫哥華來回機票。事主未知能否追討損失的款項，但不希望再有人遇騙，故公開自己的遭遇，同時不斷在假專頁留言提醒他人是騙局，呼籲大家提高警惕。

▼真旅遊網站被冒認，多次發文提醒小心騙案▼



而被冒認的旅遊網站，連日來收到不少騙案受害人的求助，對情況大感無奈，形容每日超過一百通電話、短訊、電郵查詢。該公司表明已多次出聲明；公司亦曾報警求助，但警方指銀行戶口無法追溯，亦難以干涉facebook的營業平台；找律師亦無助解決事件，由於事件涉及客人與第三方作出的賣買交易，付款帳戶亦非其公司擁有，無法提告；即使向facebook舉報假專頁亦無果。

為此，該公司多次發文，列出多個假的網站連結及帖文，提醒公眾要小心騙案，呼籲切勿過數至私人戶口，「成個大陸公章，唔係咁都信？」、「個帳戶名又唔係公司名，唔係仲入數呀？」。