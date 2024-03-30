有片｜洪水橋惡煞疑不滿友開車被緊隨　撻朵爆粗擸棍﹕我和勝和呀

再有惡煞公然街頭「撻朵」自稱是三合會成員。有拍下事發經過的影片於網上轉發，該名「撻朵」的踢拖男子，懷疑不滿朋友開車時被人緊隨「推車」，突然下車向對方男司機怒罵，追問其身份後作出警告「認X住我哋啲人呀！」。其時有其他駕駛人士上前了解情況，踢拖男怒不可遏咆哮一聲「我和勝和呀！」，更取出棍狀物助勢，嚇得對方急忙駕車離開。踢拖男之後持棍要求男司機對着鏡頭向其朋友致歉，該男司機不斷講「唔好意思」、「我真係唔知」。有消息指，事發於今日（30日）凌晨近洪水橋田心村村口，疑涉及活躍於南邊圍的勝和人馬，據悉暫未有人就事件報案。



踢拖男曾一度持棍喝罵白車男司機。（讀者提供影片截圖）

影片可見，一輛白色私家車停於洪水橋田心路近田廈路的村口位置，被另一輛私家車打橫欄路阻截。一名身穿黑衫的踢拖男子離開後車，走向白車的司機位，質問男司機﹕「你跟邊個呀？」對方回應指是跟隨細傑，踢拖男重覆該名字卻想不起對方身份。

踢拖男之後自稱自己叫「成俊」，目擊對方開車緊隨其友人的車﹕「你做乜推X住我兄弟架車啫？」。踢拖男又追問男司機的姓名，對方自稱是「馬騮仔」，踢拖男似乎對此花名有所聽聞，「哦」一聲後再作出警告﹕「認X住我哋啲人呀！」。

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其間有另一名男子駕車駛至，上前關心情況問﹕「咩事呀喂？」，踢拖男聞言火氣甚大，聲大夾惡怒喝﹕「我和勝和呀咩事呀！做乜X嘢呀！關你X事呀！唔關你事仲問咩事」、「我見到㗎！扮嘢！係咪扮嘢呀！」然後轉身從車上取出一條棍狀硬物，該名男子見狀急忙後退並登車離去。

踢拖男其後持棍再度走近白車男司機，怒喝﹕「你知我叫成俊呀嘛？」、「唔X好阻住我啲兄弟呀！」，又舉機拍攝要求男司機向其友人道歉，對方亦多次致歉「唔好意思，我真係唔知道，我冇心嘅」、「唔好意思，對唔住，我真係唔知呀，成俊」。