國泰航空飛往東京客機疑艙壓問題折返　乘客須轉機行程延誤5小時

國泰航空一架由本港飛往日本東京的客機（航班編號：CX504），今早（4月1日）起飛後疑機艙壓力出現問題，需緊急折返香港國際機場，警方及消防一度戒備，幸無釀傷亡。國泰航空回覆查詢時表示，涉事航班今早9時24分起飛後不久，出現系統異常信號提示，遂按照既定安全程序折返，最後安全降落。公司安排乘客轉機，已於今午2時18分啟航，期間安排商務艙顧客到貴賓室稍作休息，並向經濟艙顧客派發餐券。



國泰航空表示，涉事航班由一架777客機運作，香港時間今早9時24分起飛後不久，出現系統異常信號提示，為謹慎起見，機組人員按照既定安全程序折返，並通知有關當局到場戒備。航機在早上10時54分安全降落香港國際機場。工程人員會全面檢查該架客機。公司已安排另一航機運作該航班，並已於今午2時18分，再次啟程前往東京成田機場。

國泰續指，航班延誤期間，機場服務團隊安排商務艙顧客到貴賓室稍作休息，並向經濟艙顧客派發餐券。國泰航空強調，所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮。國泰謹就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒。

根據機管局資料顯示，涉事CX504航班原定今早9時05分飛往日本東京成田機場，最後於今午2時20分啟航。