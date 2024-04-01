元朗奪命車禍｜七旬好爸爸執紙皮幫補愛女　女哭崩自責：我好無用

元朗今晨（1日）的奪命車禍，推着載滿紙皮手推車的71歲姓胡老翁，慘遭一輛新界的士撞飛5米身亡。其女兒今午返回現場路祭，泣訴自己身為單親媽媽，邊上班邊照顧一對年幼子女，過往又曾遇車禍致手部受傷、定期要做物理治療。父母見她辛苦，特意從內地來港協助照顧孫兒，上月更開始執紙皮幫補家計，不料廿四孝好爸爸卻飛來橫禍，命喪輪下，家中經濟頓入困境。女兒自責哭成淚人稱：「我覺得自己好無用‥‥‥都唔知嗰個司機點樣揸車！」



車禍現場遺下一架載有紙皮的手推車。（李家傑攝）

胡女士今午在路祭時，難掩悲傷痛哭。她向《香港01》透露，自己從事美容行業，數年前與爛賭成性的丈夫離婚後，獨自照顧一對子女，孩子目前分別就讀小學一年級和三年級，子女平日有胡女士的母親幫忙照顧，惟母親身體欠佳，故其父自去年亦從內地來港，減輕她們負擔。

71歲姓胡老翁在元朗大棠路遭的士撞斃，其女兒胡女士返回現場拜祭時痛哭落淚。（王譯揚攝）

胡女士憶述，早年離婚後，律師等人曾建議她申請綜援，但她覺得自己「有手有腳」，加上不欲一對子女被看不起，故未有申請，靠一雙手自力更新養活家人。惟她前年發生車禍，手部至今仍要做物理治療，工作量亦減少，租屋、水電費和其他生活開支，每月支出上萬元。

父母本來在港只協助湊孫，但早前見過其他長者執紙皮為生，覺得「都唔係話太辛苦嘅嘢」，於是亦加入執紙皮，希望幫補家計，以免愛女「完全無錢傍身」。胡女士說到此處，不禁聲淚俱下，哭訴：「我覺得自己好無用……」她曾勸阻父母執紙皮，但二人仍然堅持，因為每月可獲得數千元額外收入。

71歲姓胡老翁在元朗大棠路遭的士撞斃，其女兒今午（1日）帶同香燭及水果返回現場拜祭。（王譯揚攝）

今早胡翁出事時，正正是與妻子推紙皮往售賣。胡女士表示，母親走在前方，父親則推着紙皮殿後，母親突然聽到「砰」一聲，回頭已驚見父親「唔識郁喇、郁都唔郁喇」。胡女士引述警員表示，父親即場心臟停頓，認屍時見到父親頭部沒有明顯傷痕，惟口、鼻及耳朵染血；她在網上見到現場照片，「撞到佢（父親）咁遠……架車（手推車）離佢架車咁遠……我都唔知嗰個司機點樣揸車，直路佢都可以撞成咁……」

現場遺下大量血跡。(李家傑攝)

事發在今日清晨5時44分，65歲姓植的士司機，駕駛的士沿大棠路往大棠方向行駛。駛至近深涌村時，撞到推着一車紙皮的71歲姓胡老翁，胡翁腳部受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，早上7時51分證實不治。的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。案件交由新界北總區交通部特別調查隊調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。