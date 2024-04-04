港鐵尖沙咀站附近路軌現裂縫須臨時加固　荃灣綫服務延長3至5分鐘

港鐵宣佈由於荃灣綫尖沙咀站附近的路軌故障，現時荃灣綫列車駛經佐敦站至尖沙咀站路段時需要慢駛，預計今日荃灣綫來往中環站及荃灣站的整體行車時間需要額外3至5分鐘。



港鐵上午11時半補充，今天早上約8時，工程人員發現荃灣綫尖沙咀站附近的路軌有裂縫。工程人員已於該路段位置利用臨時加固組件鎖緊該路段，以確保行車安全。

港鐵宣佈由於荃灣綫尖沙咀站附近的路軌故障，現時荃灣綫列車駛經佐敦站至尖沙咀站路段時需要慢駛。（鄭嘉惠攝）

荃灣綫來往中環站及荃灣站的整體行車時間一度需要額外15-20分鐘。港鐵表示為審慎起見，荃灣綫列車駛經佐敦站至尖沙咀站中的該路段時仍需要慢駛，預計今日荃灣綫來往中環站及荃灣站的整體行車時間需要額外3至5分鐘。請乘客為行程預留充裕時間。港鐵工程人員今日將一直密切監察該路段情況，並安排今晚收車後更換該段路軌。

港鐵強調行車綫的整條路軌每隔約2呎的位置以鋼扣將路軌鎖緊在路基上，鋼扣能將路軌緊扣於路基上，防止路軌移位，確保列車維持安全運作。

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上海旅客鄭先生和周小姐乘搭港鐵由佐敦前往尖沙咀，指列車「中途好像停頓了一小會，慢慢減速，以為是到站了。」因為只搭一個站所以沒有影響行程，更感覺帶來了「一點不同的感受」，靠着看到施工覺得「蠻新奇，感覺還蠻有意思的。」