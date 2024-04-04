警「青興計劃」聯同慈善機構合辦交流團　帶領60香港師生走訪重慶

警方東九龍總區「青興計劃」聯同香港優質師友網絡（QMN） 合辦「GROWS Together 職場有你」計劃，於3月30日至4月4日期間，帶領約60名香港師生走進重慶，深入了解這個擁有3,000多年歷史文化背景、「一帶一路」和長江經濟帶重要戰略支點。



師生參觀了《世界遺產名錄》大足石刻石窟群。（警方提供）

在重慶市政府及多個內地創科和文化單位的支持下，學員對重慶的人民生活、歷史文化、科技發展與升學機會進行深度學習。其中，師生參觀了《世界遺產名錄》大足石刻石窟群，從一幅幅栩栩如生的石刻，沉浸式學習釋、儒、道三教合一的中國歷史文化，亦獲邀參與「走進渝港澳‧愛上大熊貓」活動，與重慶小學生一同栽種「友誼之竹」，在認識環境保育同時，亦深化兩地青少年溝通交流。

另外，師生亦參觀了賽力斯汽車智慧工廠，在「燈塔工廠」觀摩以人工智能機械人賦能、「兩分鐘下線一輛車」的高質量汽車製造技術。同時亦走訪四川美術學院及重慶大學兩所高等學院，感受濃厚的學習氛圍之餘，更與在當地學習的港生進行深度交流，啟發學員們思考升學途徑。

而在最後一天的答謝晚宴中，學員代表向大家分享他們的學習與感觸。有學員表示本來以為重慶是一個地形複雜、以製造業為主的小城市，是次旅程令他了解到重慶是一個高度發展、具有深厚歷史文化與獨特魅力的現代化大城市。也有學員表示旅程啟發他明白旅遊資源對城市的經濟發展、人文交流和文化及環境保育的價值，讓他們有機會深思未來的發展，開拓他們的升學選擇。

東九龍總區「青興計劃」與QMN 合辦「GROWS Together 職場有你」計劃，目的是為本地高中生提供體驗職場，開闊眼界的寶貴經驗，透過師友配對及職場分享，協助東九龍區學生的體驗和成長。這次重慶交流團的目的為增強青少年對國家發展現狀的認識，匯聚青年發展力量，促進渝港融合發展。