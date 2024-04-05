港鐵觀塘綫油麻地站有訊號故障　往黃埔方向列車服務一度受阻

撰文：凌逸德
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今日（5日）早上9時46分，港鐵觀塘綫油麻地站有訊號故障，往黃埔方向列車服務稍有阻延。相隔約一小時，港鐵表示訊號故障事件已處理完畢，觀塘綫列車服務逐步恢復正常。

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