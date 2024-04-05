有片｜尖沙咀賊爆店門狂擸14個HERMÈS　總值$180萬包括Mini Kelly

尖沙咀天文臺道中國五礦大廈樓上一間二手名牌寄賣店，今日（5日）遭獨行賊潛入爆竊。賊人用硬物打爛玻璃門，針對性擸走14個HERMÈS手袋，包括極受歡迎的Mini Kelly，總值約180萬元。警方將案列爆竊，交由油尖警區重案組第二隊跟進，正追緝一名男疑犯，身高約1.7米高、中等身材，案發時身穿深藍色上衣、深色長褲、戴黑色帽、藍色口罩及黑色背囊。



賊人擸走約14個HERMÈS手袋逃去。（CCTV截圖）

今日早上9時許，負責人羅先生返回公司，發現單位一扇玻璃門粉碎，其中一個擺放HERMÈS手袋的專櫃，約14個手袋被偷走，價值約180萬元，於是通知大廈保安員報案。

羅先生其後翻看店舖的閉路電視，發現於今早7時左右，一名穿着深色衫褲、戴鴨舌帽的男子，爆門進入店舖，並衝着放有HERMÈS的專櫃，擸起約14個手袋，放入兩個袋及背囊內，極速逃去，全程不過5分鐘。羅續稱，被偷去的手袋屬非賣品，包括甚受顧客歡迎的Mini Kelly，每個價值約20萬元，而其餘品牌的手袋，則原封不動；賊人其後乘載貨電梯逃去。

羅說：「CCTV見到佢熟路，一個人嚟，（我哋）唔識佢，警察估佢踩過線，因為佢知道啲嘢擺喺邊。我唔同你講嗰個櫃係珍藏，你唔知吖嘛！」他又指開業10年，搬到上址大半年，稍後將研究加強保安。