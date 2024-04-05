上水奪命車禍｜天眼攝單車婦最後身影　疑卧渠10小時　警查深色車

今早（5日）一名69歲老婦被發現倒斃在上水松柏塱通往青山公路的一條村路坑渠，身旁有一部單車。警方調查發現單車車尾有被撞擊痕迹，翻查附近渠務署的閉路電視，發現昨晚約10時半，有一輛深色私家車經過上述路段，懷疑撞車後不顧而去。直至今早8時老婦才被工人發現，由此推算她意外後倒卧坑渠約10小時。警方現正追緝車輛。

距離事發現場約200米，有村屋閉路電視拍攝到昨晚老婦的最後身影，她當時騎着單車沿涉事路段行駛，車速緩慢，當時附近沒有其他車輛經過。約一分半鐘後，有一輛深色私家車駛過，今午軍裝警員到松柏塱村向市民了解該輛深色私家車的資料。



距離事發現場約200米，有村屋閉路電視拍攝到昨晚老婦的最後身影。

約一分半鐘後，有一輛深色私家車駛過，警方懷疑與事件有關。

今日（5日）早上8時13分，一名剪草工人報案，指發現一名老婦倒卧在路邊坑渠，頭部流血，昏迷不醒，路面有一部單車，懷疑是交通意外後墮地。救護員到場經檢驗證實事主已告不治。現場消息指，老婦面部朝天，左手前臂包上繃帶，後腦有一處5至8厘米長、深可見骨的傷口。

警方到場後將遺體移上地面，約1呎深的坑渠留有血迹。交通部、鑑證科及法醫相繼到場調查，人員檢視單車，發現它有被撞擊的痕迹；而現場渠務署有閉路電視，據報拍攝到昨晚10時半左右，一輛深色私家車經過上述路段，懷疑撞車後不顧而去。

事主的單車前後均有籃子，地上散佈外賣飯盒、食物、蔬菜及膠袋。現場消息指，老婦住附近燕崗村，平時以電動單車代步，並會執拾廚餘餵飼狗隻。

死者遺體由仵工移送殮房。（蔡正邦攝）

警方翻看現場閉路電視，發現昨晚10時半有私家車經過，懷疑與案有關。（黃煦緻攝）

老婦倒斃坑渠 警員到場調查

老婦墮坑受傷，後腦有一處5至8厘米長、深可見骨的傷口。（蔡正邦攝）

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