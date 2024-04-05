跨國反兒童色情拘272人　港拘13男最老73歲　教職員涉誘童發裸照

香港、新加坡、韓國、英國及澳洲警方，針對兒童色情物品展開代號「獨劍」的聯合拘捕行動。各地警方早前發現有人經點對點分享軟件下載及分享兒童色情影片或相片，同時本港亦有人於網上社交媒體結識未成年兒童，誘使其發放裸照。有見及此，各地警方展開拘捕行動，在2月26日至3月29日期間，合共拘捕272人，年齡介乎12至73歲。當中香港拘捕13名男子，包括73歲翁，分別涉嫌「管有兒童色情物品」及「促致未滿18歲人士製作色情物品」，其中一名學校教職員涉嫌透過網上社交平台誘使兒童傳送自己的裸照或性感照片。



香港、新加坡、韓國、英國及澳洲警方，針對兒童色情物品展開代號「獨劍」的聯合拘捕行動，共拘捕272人，當中香港警方拘捕13名男子。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，香港、新加坡、韓國、英國及澳洲警方早前透過情報交流，發現有人經點對點分享軟件下載及分享兒童色情影片或相片。經過深入分析後，三地警方分別鎖定涉案者身份。同一時間，香港警方亦收到英國及澳洲警方情報，指香港有人於網上社交媒體結識未成年兒童，並誘使其發放裸照。

香港警方經過深入分析後，亦鎖定涉案者身份，並於3月25日，網罪科人員聯同港島、九龍西、九龍東、新界北及新界南共五大總區的人員，採取拘捕行動，突擊搜查全港多處地點，並拘捕13名男子，年齡介乎31至73歲，職業包括教職員、廚師、工程維修員及退休人士等，被捕罪名包括「管有兒童色情物品」及「促致未滿18歲人士製作色情物品」。當中12人涉嫌「管有兒童色情物品」，初步調查顯示，被捕人透過點對點分享軟件，免費取得及下載有關兒童色情物品，並儲存在其電腦或智能電話內。

香港警方拘捕13名涉案男子，當中一名教職員涉嫌「促致未滿18歲人士製作色情物品」，餘下12人涉嫌「管有兒童色情物品」。（陳浩然攝）

餘下一名涉嫌「促致未滿18歲人士製作色情物品」的被捕男子，為學校教職員，他透過多個社交平台主動接觸未成年人士，與對方傾談以博取信任，之後引誘對方發送自己的裸照給他。網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠表示，相關學校已知悉事件，並已將該教職員停職。該了解，該被捕人結識的受害人主要為男童。

同一時間，其餘多地警方共拘捕259人，罪名為管有或分享兒童色情物品。在整個行動中，各地警方合共檢獲逾400部電腦或外置儲存裝置，以及155部手提電話。香港警方則檢獲21部電腦、9部智能電話及75個外置儲存裝置，初步點算後發現當中儲存972個兒童色情物品，當中暫未發現有本地受害人。

香港、新加坡、韓國、英國及澳洲警方，針對兒童色情物品展開代號「獨劍」的聯合拘捕行動，共拘捕272人，當中香港警方拘捕13名男子，網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠（右）與家庭衝突及性暴力政策組高級督察郭詩慧交代案情。

警方強調，兒童色情物品會鼓吹孌童癖和其相關行為。管有甚至發布兒童色情物品，等同間接鼓勵製作，警方必定嚴肅處理，否則難以杜絕世界上剝削兒童、侵犯兒童的罪行。警方並提醒兒童切勿相信初相識的網友、切勿接受網友的禮物或單獨見面、切勿參與含色情或性意味的對話、切勿任意分享個人、家庭資料，亦不要在鏡頭前裸露身體。如懷疑涉及刑事成分，應立即報警求助。

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠提醒兒童，切勿相信初相識的網友或參與含色情或性意味的對話，亦不要在鏡頭前裸露身體。（陳浩然攝）

警方亦奉勸市民千萬不要以為網絡世界無法可依，以身試法；市民切勿下載、複製或者上傳任何兒童色情物品。香港警方將繼續與國際刑警、不同國家的執法機關、互聯網業界持份者，保持緊密合作，聯手打擊兒童色情物品相關罪案，以免兒童被不法分子利用進行各類色情活動和遭受性侵犯。警方亦想提醒市民，香港警察、世界各地警方及互聯網持份者，都會積極參與打擊兒童色情物品。

製作、發布或管有兒童色情物品均屬嚴重罪行。管有兒童色情物品，最高可被判入獄5年及罰款100萬元；製作或發布更是罪加一等，任何人發布兒童色情物品，最高可被判入獄8年及罰款200萬元。促致未滿18歲人士製作色情物品，最高可被判入獄10年及罰款300萬元。