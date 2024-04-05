港去年錄63宗兒童色情物品案　12歲女偷嚐禁果被男網友拍裸照威脅

香港、新加坡、韓國、英國及澳洲警方，針對兒童色情物品展開代號「獨劍」的聯合拘捕行動，合共拘捕272人，當中香港拘捕13名男子，包括一名學校教職員。警方留意到，因為兒童網上活動而引伸的兒童色情物品案件，即製作、管有，以及發布兒童裸露影像的情況越趨普遍，單是2023年便有63宗相關案件，當中有犯罪者會於網上結識兒童，投其所好並建立關係，開展情慾對話，然後誘使對方提供身體照片，甚至自拍不雅短片，然後以此威脅兒童配合更多性要求；亦有犯罪者在網上結識12歲女童後發展成情侶，雙方發生性行為，其間偷拍女童裸照，並提出更多性要求，令女童陷情緒困擾；此外亦有兒童為金錢或遊戲武器，出賣自己的裸照。警方呼籲各界要齊心守護下一代，培養他們擁有良好的數碼素養，以免墮入網絡陷阱成為受害者。



警方於2023年共錄得63宗涉及兒童色情物品案，其中利用或促使兒童以製作色情物品佔比最多。（警方圖片）

刑事支援科家庭衝突及性暴力政策組高級督察郭詩慧表示，在2023年，警方共錄得63宗兒童色情物品案件，當中44宗、即近七成案件，施虐者及受害兒童是透過社交平台、通訊軟件或網上遊戲認識。44宗案件中，逾九成（即40宗）的受害兒童為女性，近七成（即30宗）受害兒童年齡介乎12至16歲。

警方在2023年錄得的63宗兒童色情物品案件當中，近七成案件的，施虐者及受害兒童是透過社交平台、通訊軟件或網上遊戲認識。（陳浩然攝）

叫「老公」、「老婆」 與兒童建立情感聯繫

案件類別方面，超過四成案件、即28宗，涉及利用或促致兒童以製作色情物品，當中26宗的犯案者透過網上認識受害兒童。他們通常透過通訊程式、社交平台或手機遊戲程式等媒介認識兒童，建立假身份並投其所好，降低兒童的戒心，藉以建立關係或情感聯繫，例如以「老公」、「老婆」等親暱稱呼令兒童覺得受愛護，在短時間內騙取其信任。取得兒童信任後，他們或會與兒童開展情慾對話，然後誘使對方提供身體照片，甚至自拍不雅短片。更有不法之徒取得受害人裸照或影片後，利用這些照片要脅受害人發送更多裸露影像，或勒索受害人進行進一步性活動。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察郭詩慧表示，兒童色情物品案件當中，部分犯案者會以以「老公、老婆」等親暱稱呼令兒童覺得受愛護，在短時間內騙取其信任。（陳浩然攝）

警方亦見到有部分案件中，有兒童為了網絡遊戲武器或想賺取金錢，向網友出賣自己的裸照。例如，一名13歲女童為換取遊戲武器及道具，在網上遊戲平台向網友出賣自己的裸照；亦有一名15歲女童為賺取金錢，在交友平台向網友出賣自己裸照。

有犯罪者性侵兒童期間錄下影像 威脅建立更長久性關係

而製作色情物品方面，2023全年有14案件；管有及發布兒童色情物品則分別有9宗及12宗。警方留意到，部分犯案者透過網上或社交活動與兒童認識後，亦會以不同藉口相約兒童見面並進行性侵犯，有人更會在過程中拍下影像作威脅，藉此與兒童建立更長久的性關係，對受害人造成深遠且難以磨滅的傷害。

其中一名12歲受害女童，透過網上社交平台認識男網友後，一個月內已發展成為情侶，其後男網友相約女童見面並進行性活動，其間偷錄女童裸照，其後以此不斷威脅女童，提出更多性要求，導致女童出現情緒問題，因而揭發案件。警方經調查後拘捕該名男網友。

警方提醒青少年要小心網絡陷阱。（警方圖片）

警方呼籲，在數碼化的年代，很多青少年的生活和學習都離不開互聯網，亦因疫情、社交距離措施及停課安排，很多兒童及青少年都依賴互聯網與他人保持溝通。然而，網上暗藏着很多虛假資訊、甚至不良內容。亦有很多網上遊戲，都被人利用誘騙未成年少女傳送不雅照片或影片。一些常見交友程式被利用誘騙未成年少女進行非法性交或其他不法行為。更有些男童於結識網友期間被騙傳送裸照。

若青少年稍一不慎，容易墮入網絡陷阱成為受害者。牽涉兒童色情物品罪行的受害兒童，所承受的壓力及精神創傷無可計算，這些傷害造成深遠且難以磨滅的痛苦傷害。所以要守護下一代，必須要培養他們擁有良好的數碼素養，令他們能自主地學習，明辨是非，並達至終生學習的目標。

警方去年錄得63宗兒童色情物品案件，網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠（右），聯同家庭衝突及性暴力政策組高級督察郭詩慧（左）見傳媒，呼籲家長多了解子女的網上社交圈子，培養他們正確的兩性價值觀。（陳浩然攝）

警方呼籲，家長必須盡力協助子女養成使用互聯網自律的習慣，在網上尊重他人，不要成為受害者。了解子女的網上社交圈子，培養他們正確的兩性價值觀，多陪同子女上網，給予子女適當指引確保他們能夠安全地使用互聯網 。從小教導子女辨別網上世界的不良資訊， 告知子女在鏡頭前祼露的風險，不論是否認識對方。善用家長監護工具防止子女安裝不明電腦或電話軟件。提醒子女對素未謀面的網友保持警剔，培養他們對網上陷阱的危機意識。

市民如欲了解更多有關兒童色情物品相關罪案的犯案手法或防罪信息，可瀏覽警方的保護兒童一站式網絡應用程式www.childprotection.gov.hk。（陳浩然攝）

警方亦指出，家長、老師、社工應該提醒子女及學生，切勿於鏡頭前裸露、切勿相信初相識既網友、切勿接受網友的禮物或單獨見面、切勿參與含色情或性意味的對話、切勿任意分享個人、家庭資料或性感或裸露照片。如懷疑涉及刑事成分，應立即報警求助。市民如欲了解更多有關兒童色情物品相關罪案的犯案手法或防罪信息，可瀏覽警方的保護兒童一站式網絡應用程式www.childprotection.gov.hk。