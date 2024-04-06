油麻地刀手閘車斬傷男乘客　反黑連續2日拘5男　尋獲接應私家車

油麻地本月3日發生斬人血案，一輛私家車在文英街被歹徒駕乘的兩部車閘停，40歲梁姓男乘客被6名持刀大漢追斬，身中多刀送院搶救，兇徒棄下其中一車，登上餘下私家車逃走，警方接報調查，發現傷者所乘坐的私家車上有冰毒等，26歲蔡姓司機涉嫌藏毒被捕，目前已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。消息指，遇襲一方為勝和人馬，事件涉及上月底勝和人馬於尖沙咀消遣時，與新義安人馬發生衝突，有人曾兩度掃場，懷疑因此被報復。



案件交由油尖警區反三合會行動組跟進，經進一步調查後，本月4至5日在全港多區拘捕5名年齡介乎22至58歲本地男子，涉嫌傷人、藏有攻擊性武器及行使虛假文件，調查顯示，案發時被捕人用開山刀襲擊梁男後分別登上一輛私家車逃去，同時安排另一輛私家車接應，警員在屯門區發現該輛接應私家車，5名被捕人現正被扣留調查，調查仍在進行中，不排除更多人被捕。



傷者身中多刀，由救護車送院搶救。

案發本月3日凌晨3時16分，梁男乘坐由蔡男駕駛的平治房車到達文英街，突然遭一輛七人車及一輛私家車前後閘停。梁某落車，對方兩車分別跳下6名持刀男向他追斬，得手後跳上負責封尾的私家車，往渡船街方向逃去。梁某手及身中多刀，蔡某報警求助，最終梁由救護車急送伊利沙伯醫院搶救。

警方反黑組探員曾經到場了解，人員發現歹徒棄下的七人車，被套上假車牌，車上有開山刀及一批車牌。人員同時在傷者所乘坐的平治內檢獲冰毒，數量及市值有待點算，當時以藏毒拘捕蔡男，警方將案件列傷人、藏有攻擊性武器、行使虛假文書及藏毒。

附近茶餐廳職員目擊事發經過，並記下了逃走車輛的車牌號碼，告訴在場探員。目擊者指，事發後傷者坐跌地上大叫，狀甚痛苦。