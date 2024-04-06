車cam直擊｜元朗「男童」揸綿羊仔　無頭盔衝紅燈　如馬路炸彈

昨日（5日）社交平台流傳兩段車Cam片段，拍攝到一名年約十多歲的男童無戴頭盔、踢拖駕駛一輛無掛車牌的「綿羊仔」電單車，載着同樣無佩戴頭盔的同伴，在元朗馬路行駛，其間攝車罅及衝紅燈，未有遵守交通規則，相當危險。有網民估計男童駕駛的是電動綿羊仔，並批評男童行為極危險。



白衣男童駕駛「綿羊仔」電單車，身後載着另一名男童，在車輛與路邊欄杆間的狹縫中行駛。

第一段車Cam影片攝於昨日（5日）下午5時39分，片段顯示青山公路元朗段往安樂路方向、友愛護老院對出馬路，一名白衣男童駕駛「綿羊仔」電單車，身後載着另一名男童，片段見到男童至少兩次攝車罅，在車輛與路邊欄杆間的狹縫中行駛，其間駕駛的男童數次伸出左腳𨅝地保持平衡。其後他更衝紅燈駛出路口左轉。

另一片段攝於同日晚上8時32分，白衣男童再次駛着電單車由元朗教育路駛往向仁樂坊。片段可見車Cam車主正左轉駛出仁樂坊，見到男童迎頭駛來，其間更疑線行駛，在片主旁邊駛過，幸車主車速不快並及時煞車，故未有生出意外。

片段引起網民討論，大部分皆指男童行為極危險，若出意外則會連累他人。亦有元朗居民指兩童已經不是第一次，之前更於非行車路段駕駛，「前日仲揸埋入球場......」、「投訴，佢已經唔止一次，儲儲埋埋有排佢罰」。