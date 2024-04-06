Choco Cloud Kids代購公司結業　逾千人入苦主群斥：點解咁無良心

於2013年開業的代購嬰兒生活用品公司Choco Cloud Kids，在網站突然宣布結業，指公司「嚴重資不抵債，在没有新資金注入下，公司已無法繼續營運」，已於4月4日按勞工法例遣散所有工作人員，並正安排清盤程序，但稱外界目前仍可透過公司電郵聯絡公司。有苦主在社交平台設立群組，至今已有逾1,100人加入，有人發現付款後遲遲未收到貨物，訂單狀況顯示為「備貨中」，因而起疑。有苦主提到該公司東主早前疑已移英置業，質疑是「捲晒所有客嘅錢走咗佬」，大為憤慨稱：「點解對住一班熟客可以咁無良心」。有人表示已就事件報警及向海關舉報。《香港01》記者今日（6日）傍晚到Choco Cloud Kids設於荔枝角的自提點，見到店舖已落閘，門外放有一堆卡板和紙板箱。海關回覆《香港01》查詢表示，已接獲相關舉報，現正積極跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。



代購嬰兒生活用品的公司「Choco Cloud Kids」宣布結業，其設於荔枝角的自提點已落閘，門外放有一堆卡板和紙板箱。（陳浩然攝）

海關表示，根據《商品說明條例》（《條例》），任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，該商戶即屬「不當地接受付款」，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

代購嬰兒生活用品的公司「Choco Cloud Kids」宣布結業，有網民在社交平台上的苦主群組留言稱光顧公司逾10年，斥公司「無良心」。（苦主群組截圖）

海關在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有抵觸《條例》。惟每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。

代購嬰兒生活用品的Choco Cloud Kids在網站表示，公司嚴重資不抵債，在没有新資金注入下，無法繼續營運，已於4月4日按勞工法例遣散所有工作人員並結業。（Choco Cloud Kids網頁截圖）

海關表示非常重視保障消費者的權益，提醒市民購買產品時，應光顧信譽良好的商戶；於購買產品後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料；商戶亦必須遵守《商品說明條例》的規定。市民若發現懷疑違反《條例》的活動，可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。