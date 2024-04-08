146公斤黃金鑄成壓縮機零件圖走私往日本　海關檢$8400萬貨拘一男

海關偵破首宗利用空運貨物試圖走私黃金往日本的案件，揭發有不法分子將約146公斤黃金熔成液體，鑄造成空氣壓縮機零件，再放回機內試圖偷運出境，關員發現涉案空氣壓縮機X光影像顯示部分位置密度不尋常地高，拆機搜查揭發案件，拘捕一名報稱公司董事的31歲男子。行動中檢獲的黃金市值約8,400萬元，是海關有紀錄以來最大宗黃金走私案，亦是首次發現有人以重新鑄造的手法掩飾走私黃金，該批黃金若成功走私往日本，料可逃稅840萬元。



海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元。（黃學潤攝）

海關機場科空運貨物第三組指揮官何天康表示，機場科人員在3月27日接近凌晨時分，在香港國際機場海關驗貨場透過風險評估，揀選一批報稱載有兩台空氣壓縮機的貨物檢查。貨物由兩個木箱裝着，共重775公斤，關員打開木箱發現兩部不同型號的空氣壓縮機，機器表面新淨、無明顯改裝痕跡，惟X光影像顯示機器部分位置密度相當高，關員於是拆開機器深入檢查。

海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元。（黃學潤攝）

關員拆開其中一部空氣壓縮機的外殼，發現其內部結構複雜，遂根據X光影像鎖定密度最高的摩打檢查。摩打以螺絲緊鎖，關員開蓋後發現摩打芯被線圈包圍，並有膠紙綑綁，與一般摩打有分別。關員拆開扣着摩打的齒輪，發現摩打芯金屬兩側有不尋常膠水跡，再以槌輕敲即敲出凹痕，顯示金屬物料脆弱。關員於是刮走金屬上的銀色油漆，見到金屬物料竟呈金色，懷疑有不法分子以黃金鑄造零件組裝機器以逃避搜查。經進一步檢查發現，該部空氣壓縮機內泵的齒輪亦是以黃金鑄造；另一部空氣壓縮機亦有類似情況。

關員拆開空氣壓縮機檢查，發現其摩打芯被線圈包圍，並有膠紙綑綁，與一般摩打有分別。（黃學潤攝）

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關員在兩部空氣壓縮機合共搜獲約146公斤懷疑黃金，市值約8,400萬港元。海關有組織罪案調查科接手跟進案件，於4月3日在紅磡拘捕一名報稱公司董事的31歲男子，他已獲准保釋候查。有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍表示，海關初步調查後不排除有不法分子開設沒有實質業務的公司，再委託物流公司由香港空運涉案貨物往日本，企圖逃避當地約840萬港元的稅款。

海關偵破歷來最大宗走私黃金案，揭發不法分子將黃金鑄造成空氣壓縮機零件，放回機內企圖空運往日本，檢獲146公斤黃金，市值8,400萬元，相信是首次有人以同類手法走私黃金。（黃學潤攝）

海關相信，走私集團是見到空氣壓縮機內有大型空間且結構堅固，以收藏大量沉重的黃金，遂以高溫將黃金熔成液體，注入模具製成空氣壓縮機的摩打芯及泵內齒輪，再浸鍍鋼色塗層作掩飾，放回機器內企圖走私出境。劉玉龍形容此種手法嶄新但「粗疏、土炮」，黃金鑄成的零件凹凸不平；加上黃金重量較鋼高1.5倍，關員檢查貨物時，「攞上手」已發現有異樣。海關相信今次行動已瓦解一個走私黃金集團，調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍（左）及機場科空運貨物第三組指揮官何天康交代案情。（黃學潤攝）

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌和懷疑走私活動。