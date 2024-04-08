23歲專上女學生為免費旅遊曼谷鋌而走險　攜$570萬海洛英返港被捕

海關昨日（7日）截獲一名由泰國抵港23歲本地女學生，並在其寄艙行李檢獲以零食包裝掩飾、印有「雙獅地球牌」標誌的海洛英，價值570萬元。據了解，被捕女子透過朋友介紹，獨自前往曼谷接受4日3夜的免費旅遊，以身試法。案件於明日（9日）在西九龍裁判法院提堂。



被捕女學生受免費旅遊利誘，販運毒品。（林振華攝）

海關機場課人員昨日（7日）在香港國際機場，截查一名從泰國曼谷抵港的本地女子。人員用X光機檢查寄艙行李，發現影像有可疑，其間打開發現行李箱內部份零食異常沉重，其後於8袋零食內，檢獲20磚印有「雙獅地球牌」標誌的懷疑海洛英，共重7.6公斤，估計市值570萬元。

海關以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名23歲本地女子。她報稱為專上學生，沒有收取報酬販毒，由朋友介紹前往泰國4日3夜免費旅遊，期間包酒店機票 ，更有2千元消遣費用。案件於明日（9日）在西九龍裁判法院提堂。

香港海關毒品調查科調查主任梁學彬交代案件。（林振華攝）

香港海關毒品調查科調查主任梁學彬指，販毒集團將毒品收藏於零食盒內，再混入一批正常泰國零食，試圖魚目混珠，部分零食更為熱門手信，偽造旅客帶特色手信返港的假象，減低被海關偵查的機會。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保從源頭堵截毒品流入。警方呼籲青少年，不要為「搵快錢」或貪圖免費旅遊，從事販毒行為。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。