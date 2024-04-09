洪水橋地盤大火．有片｜晚上9時31分升為四級　消防撲救

今日（9日）下午1時20分，洪水橋洪雅路近瑞豐華庭附近一個房協地盤起火，火勢猛烈，濃煙沖天。消防處於下午2時44分將火警升為三級，至晚上9時31分升為四級，並在場設立事故指揮站及派出煙火特遣隊等，動用多條喉及煙帽隊灌救。消防處出動無人機作高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場。

消息稱，起火位置為地底，疑有人燒焊導致火警；為安全起見，中電已對現場暫停供電。消防處指，現場有風煤樽，兩個50米高天秤有倒塌風險，但並非即時倒塌危險；警方則封鎖多條街道。火警中，初步150人疏散，幸無人受傷。



消防射水撲救，濃煙不斷冒出。（林振華攝）

至傍晚6時許，火勢仍未救熄，已焚燒超過5小時。消防處仍在進行滅火工作，估計仍會維持一段時間。消防處指現場火勢猛烈，火場面積接近5,000平方米。火場亦堆放了大量建築材料，引致大量濃煙，火場溫度近500度，現場的天秤更有倒塌風險。為應付這些困難，消防處已派出無人機作出高空火場堪察，亦派出滅火機械人進入火場。

據了解，現場為房協地盤，由保華建業承辦。房屋協會（房協）回覆查詢時指，房協位於洪水橋 / 厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，今日下午約1時發生火警。肇事地點是工地的地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會全力協助政府相關部門的調查及跟進工作。該項目正在興建962個資助出售房屋單位，預計於2026年落成。

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