法國抵港男女體內藏可卡因　海關拉人檢1公斤貨值$100萬

香港海關昨日（8日）在香港國際機場偵破一宗涉及兩名入境旅客的體內藏毒案件，檢獲共重約1公斤懷疑可卡因，估計市值約100萬元。涉案37歲男子及41歲女子已各被控以一項販運危險藥物罪名，案件明日（10日）在西九龍裁判法院提堂。



涉案男女已從體內排出120粒共重約1公斤的懷疑可卡因。（海關提供）

該兩名男女昨日從法國巴黎飛抵本港，海關人員替他們清關期間發現有可疑，懷疑他們體內藏有毒品，遂把他們帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認兩人體內藏有異物，海關人員隨即把他們拘捕。截至今晚（9日）8時，被捕人已從體內排出120粒共重約1公斤的懷疑可卡因。

海關表示，隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。