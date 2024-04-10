佐敦道華豐大廈火｜百人濃煙中逃生　街坊：兩層樓燒毀燒到好犀利

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，5死多人受傷送院。消防員繼續在場救出被困住戶，火警至上午10時半仍未救熄。有大廈居民指，走廊濃煙密布，有人被迫折返單位，有人冒險逃生，結果要躱在公共殘廁，等候消防員拯救，非常驚險。有人逃生時目擊2、3樓完全燒毀，「全部燒晒啲嘢，跌晒落嚟。」



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潘小姐憶述走火經過稱，被家人喚醒，立即開門逃走。她說：「見唔到有人，有好多煙，有少少火，沿落樓梯走，一開始係想走前門，但因為太濃煙，唯有返屋企，閂晒門留喺屋企，後來又見後門少啲煙，於是又走去後門走，好彩行樓梯時無咩煙。」現時她在大廈對開安全位置等候安排，前往附近油麻地梁顯利社區中心休息，但心情還未平伏：「大家都好驚，大部份人走落嚟都好擔心。」

潘小姐稱走火時濃煙大，一度被迫折返家中。（黃偉民攝）

住12樓的女街坊憶述說：「聽到火警嗱嗱聲落嚟，樓梯已經好多煙，完全係睇唔到，手機開着燈都睇唔到，好大煙。」她要由消防員協助帶落樓。她形容二樓和三樓已經燒毀：「燒到好犀利，消防員已經救熄咗，剛才落嚟見到燒到漆黑一片，全部燒晒啲嘢，跌晒落嚟。」

女街坊由消防救下，她指二樓和三樓燒得嚴重。（黃偉民攝）

住14樓的李女士，走火落樓後還不斷抹眼淚，她指是濃煙所致：「好煙呀！啲眼淚係咁流出嚟。直頭行唔到個樓梯，後尾去咗13樓殘廁閂埋門，要消防救落嚟。」

李女士受濃煙攻眼，不斷拭淚水。（黃偉民攝）