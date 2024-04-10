洪水橋地盤四級火｜消防派員深入地庫勘測　形容如同迷宮需小心

洪水橋洪雅路近瑞豐華庭附近房協地盤四級火，至今仍未救熄。消防處、屋宇署及警方於今日（10日）上午11時交代火警最新情況。消防處指已派員深入B1地庫勘測，指有不少金屬及木製支架，如同迷宮，人員進入時要相當小心。由於火場面積大，火及煙會向上升向消防員迎面而來，加上有大量易燃建築材料，消防在灌救上有困難，稍後會作詳細風險評估，情況許可會派員進入火場灌救。消防處早前已在天秤放置震動感應器，搖晃時會有警號，暫未出現倒塌跡象。屋宇署指地盤兩天秤沒有即時危險，會繼續留守現場監測。



洪水橋地盤四級火，消防處指B1地庫如同迷宮。（蔡正邦攝）

消防處副消防總長（新界北）黃景文交代火警最新進展，指截至今早10時許，消防共調派120消防車、10救護車，以及390名消防員，包括災難應變救援隊及煙火特遣隊，動用8條喉及6隊煙煙隊，使用鋼梯及中峰喉筆灌救。地盤內的150名地盤工人已自行疏散，未有傷亡報告，起火原因有待調查。

上午10時許，消防處已派員深入B1地庫勘測，黃景文展開B1地庫照片，指現場有不少金屬及木的支架，如同迷宮，進入時要相當小心。他又指，由於煙、火向上升，由地面進入地庫，煙、火迎面而來，加上建築材料為木材，屬易燃物，在灌救上有困難。消防處會作出詳細風險評估，稍後許可時會派員入火場進行灌救，屆時會再作風險評估，才可判斷何時可停止動員及救熄火警。

洪水橋地盤四級火火場溫度達500度。（蔡正邦攝）

是次四級火中，消防員面對種種困難，包括火場面積大，逾5,000平方米，滿布濃煙及溫度極高。消防展示以無人機高空拍攝的影像，指火場最高溫度錄得500度，接觸空氣溫度亦有161度，工地有風煤樽及大量建築材料，令火勢相當猛烈。由於消防擔心兩天秤有風險，只可外圍射水降溫，後來確定無即時倒塌危險。

消防處消防區長（資訊科技管理組）姚本恩表示，行動中，消防處以無人機作高空監測現場情況，進行風險評估，無人機配置熱成像鏡頭，可找到火源位置，讓人員作針對性滅火行動；亦派出滅火機械人進入火場作近距離灌救。消防處重視前線人員安全，故年初於內地引入室內定位設定，正進行測試，故今早在現場許可時，在地庫進行勘測時使用，效果理想，設備以慣性導航技術，準確定位在火場工作的消防員位置，現場主管可實時監測同事工作位置及安全，亦可以標示待救者位置，以提供行動效率。

據了解，今次是消防處第二次使用室內定位設備，對上一次是流浮山貨倉火。定位設備會將一個發射器安裝在前線人員的鞋墊，火場外人員則以接收器確定其位置。

警務處深圳灣口岸天水圍分區督察陳恭喜指，警方會繼續封路，包括洪元路、洪雅路、洪平路，呼籲駕駛人士避免進入相關出道路，並遵從警方指示。

屋宇署總主任（地盤監察）陳婉明則表示，一直有派員在現場提供協助，根據消防處人員及項目承建商提供的資料，評估兩個分別60米及70米高天秤的結構穩定性及安全性。根據今早10時消防提供的現場溫度變化資料，及考慮兩天秤底部的支撐點結構，判斷兩天秤沒有即時危險，屋宇署人員會繼續留守現場提供協助。署方已聯絡項目專業人士，在確保現場環境安全後，會討論善後及評估工作。