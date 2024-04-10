華豐大廈3級火｜李家超伊院視察　盧寵茂親電遊客家屬助報平安

佐敦道華豐大廈今日（10日）發生三級火，導致5死，至少36人受傷。死傷者被分送4間醫院，其中伊利沙伯醫院及廣華醫院接收最多死傷者。3男1女傷者送伊利沙伯醫院後不治，1名女子送廣華醫院搶救後不治。下午3時半，特首李家超、醫務衞生局局長盧寵茂及民政及青年事務局局長麥美娟，抵達伊院慰問死傷者家屬，又探訪4名傷者，其中一名受傷女遊客遺失手機未能聯絡家屬，盧寵茂更親自致電其家人，讓她報平安。



特首李家超、醫務衞生局局長盧寵茂及民政及青年事務局局長麥美娟，抵達伊利沙伯醫院慰問死傷者家屬。（梁偉權攝）

3人其後在伊院見記者。李家超表示，對於今次大火導致多人傷亡感極度難過，慰問死者家屬及傷者。他表示，火警中有10多名傷者被送到伊院，其中4人不治，當中兩名死者身份尚未確認；另外兩名死者身份已確認、惟其中一人的家屬尚未能聯絡上。現時仍有20多名傷者留醫，其中5人危殆、8人嚴重，其餘穩定的傷者分別已出院或將會出院。

李家超等人在伊院探訪4名傷者，其中一名居於大廈的50多歲婦人與女兒同住，其女兒沒有大礙，已繼續上班；婦人則在離開火場時撞傷後腦，並吸入濃煙，幸情況穩定，目前心情已平靜。另一傷者是居於大廈的60多歲獨居長者，其親戚已到醫院照顧，該長者吸入濃煙，情況穩定，李家超稱與其交談時，對方主要關心能否尋回財物，他表示政府會盡力提供協助。

另一名70多歲老婦今早途經現場時，在混亂間意外撞傷前額。李家超表示老婦傷口已縫針、問題不大，又稱言談間得悉，老婦對政府在火警後第一時間照顧傷者感放心。

李家超等人探訪的第4名傷者是一名女遊客，她本身打算在華豐大廈內的賓館住兩晚，但入住一晚後即遇火警，更吸入大量濃煙，仍需留醫。她在意外中失去手機，未能聯絡家人，李家超表示，盧寵茂即時親自致電該遊客的家人，讓對方報平安；又指政府會為該遊客提供一部手機，讓她聯絡家人。至於她在火警中遺失證件，政府會盡力協助尋找；若未能尋回，政府亦會確保她可暢順過關。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷，特首李家超（左一）、民政及青年事務局局長麥美娟（左二）在伊利沙伯醫院慰問死傷者家屬後見記者。（梁偉權攝）

另外，政府在梁顯利油麻地社區中心設立臨時庇護中心，目前已有逾130人使用，亦有關愛隊在場協助有需要人士，社署亦在中心向受影響居民提供緊急援助。麥美娟表示，臨時庇護中心可暫時回應受影響市民的住屋需要；民青局亦聯同社會福利署及房屋局檢視有關個案，若發現居民有真正住屋需要，當局會提供協助。她又稱知道有酒店業界提供住宿予有需要的旅客及市民，形容是很好的做法，並希望酒店業界可與政府一同協助有需要人士。李家超指出，房屋局及房屋署正與民政總署及社署聯絡，安排有需要居民入住過渡性房屋或臨時收容中心。他又稱，社署在接收傷者醫院的醫務社工，已主動接觸死傷者家屬，提供情緒支援及其他所需協助。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷，民政及青年事務局局長麥美娟（前）到伊利沙伯醫院慰問死傷者家屬後見記者，她表示當局正檢視受影響居民的住屋需要，並會提供協助。（梁偉權攝）

有關今次大火起因，李家超表示，以他初步掌握的資料顯示，火勢最嚴重的地方在一樓及二樓之間，其他較上層位置火勢相當不那麼嚴重。他不揣測一二樓最大火的原因，稱仍有待蒐證調查。至於不同單位內有沒有易燃物、是否因空間擠迫令火勢更大等，李家超稱會交消防及警方調查，亦有政府化驗師及火場研究專家協助，希望盡快了解事件起因並向公眾公布。

李家超表示政府高度重視事件，正全力進行4方面工作，包括救治傷者、調查火警成因、向死傷者家屬提供援助及善後。

消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）