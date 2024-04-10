華豐大廈火｜業主控法團不做事　翻新拖十幾年　消防設施甩皮甩骨

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，導致5人死40人傷。華豐大廈建於1964年，已有60年樓齡，當中賓館林立、至少有35間。根據屋宇署資料，大廈至今未遵從2018年發出的強制驗樓通知。現場一名不願具名、自稱居於上址40多年的老業主，對於大廈如今陷入如此悲劇，他批評是現屆法團不做事所致，直指大廈滅火筒過期、消防喉轆破爛、防煙門損壞。他指由於大廈以賓館為多，真正自住業主為少，以致法團被某些人操控，卻不承擔責任，甚至拖延大廈翻新工程10多年，慨嘆「有一個法團咁樣，大廈實死梗㗎」。



消防升起雲梯救出多人。（馬耀文攝）

一名居住在華豐大廈40多年的老業主形容，自己「呢度（華豐大廈）一草一木我全部知道晒」。他憶述，2010年，政府推出樓宇更新大行動時，時任業主立案法團與民政署商議安排，當時自住業主大部分都支持，但被賓館一方推翻，以致「一路拖，拖到政府都講資助大廈400幾萬，佢哋都推翻，唔想出錢呀嘛」，甚至更成功推翻當時的法團。

該業主續指，法團每兩年換屆，但通常都會連任，故10多年來僅兩度「換血」。他質疑兩任法團的主席及委員與賓館均關係密切，為保障賓館利益而不做事，包括遲遲未處理大維修，平日亦不會刊出會議紀錄或公布大廈收支情況，令業主難以掌握大廈情況。現時大廈許多消防設施甩皮甩骨，例如滅火筒過期、喉轆破爛、防煙門損毀，「多賓館住客出入就損壞」、「呢度壞，嗰度崩，嗰度甩，冇人理㗎」。

他作為自住業主，為了保障自己的物業，曾多次向法團周旋，但直斥「有人好惡死」，不理會業主的意見，即使提出意見亦無果，直言是「大石砸死蟹」。他對大廈管理情況感到無奈，「有啲人話而家大廈中心地帶仲衰過九龍城寨，又污糟又邋遢」。

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5死多人昏迷。（黃偉民攝）