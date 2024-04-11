德國空運琥珀及閃粉　海關緝獲約$7100萬氯胺酮　拘一男子

香港海關4月9日偵破空運貨物販毒案，檢獲129公斤氯胺酮，市值 7100 萬元，拘捕一名報稱無業的外籍男子。



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海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢廸指4月9日在香港國際機場，檢查一批德國付運到港，報稱載有琥珀原石的空運貨物，查驗後發現內有100公斤懷疑氯胺酮。海關人員調查及分析，檢查另一批德國到港，報稱載有閃粉的空運貨物，發現29公斤懷疑氯胺酮。同日監控遞送行動，成功拘捕一名收貨男子。

機場科空運貨物第三組署理高級督察楊子濠指，當日透過風險評估，在香港國際機場檢查兩批分別報稱載有琥珀原石和閃粉、從德國到港的貨物。經查驗後，海關人員在報稱琥珀的貨物中發現多個尼龍袋，內藏同樣以膠袋包裹的真琥珀和懷疑氯胺酮。同時，海關人員在報稱閃粉的貨物內，發現69樽粉末，其中29樽為懷疑氯胺酮。兩批懷疑氯胺酮共重約129公斤。

跟進調查後，陳指海關人員於同日採取監控派遞行動，在旺角拘捕一名24歲報稱無業的收貨男子，在附近處所內發現電子鎊、鎅刀及多個行李箱，相信用於包裝及分銷毒品。疑犯3月31日入境香港，4月6日起租，相信正建立毒品分銷網絡，海關會繼續採用高端儀器，源頭打擊毒品流入香港。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。