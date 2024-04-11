華豐大廈火｜低層劏房戶被困　致電親戚呼救命　消防撬窗救出命危

佐敦道華豐大廈三級火導致5人死亡，截至晚上5時仍有7人危殆。其中一名危命的男傷者仍留醫伊利沙伯醫院，他年約46歲。其姑媽今傍晚（11日）到醫院探望，透露傷者獨居華豐大廈低層劏房兩個月，任職雜工，事發時曾致電她求救，「歇斯底里地叫救命」。他被濃煙圍困在劏房內，無路可逃，最終由消防破窗救出。姑媽當時在家中看電視目擊獲救經過，見姪兒全身發軟，感到震驚及痛心。目前姪兒陷半昏迷，對聲音有反應，稍後需要照磁力共震檢查腦部。



傷者目前留醫伊利沙伯醫院。（任葆穎攝）

姑媽表示，昨日（10日）上午8時10分接獲姪兒來電，「嗌救命，話火燭」，指自己曾嘗試落樓逃生不果，只能匿在劏房房間內。房間內的窗戶疑因破損而以木板圍封，「我叫佢打爛啲窗，有窿就打啦」，讓新鮮氧氣進入房間以助呼吸，姪兒照辦，但未幾失聯，懷疑已暈倒。

姑媽急忙聯絡姪女到現場了解，同時透過電視報道，目擊他由消防員破窗救出的場面，形容他當時「全身發軟，手有郁動」。

當時姪兒仍在深切治療部留醫，他沒有燒傷，懷疑吸入濃煙，陷半昏迷，目前需要吸氧氣，「好辛苦」。他疑可以聽到外界的聲音，曾點頭回應她的提問。醫生指姪兒稍後要照磁力共震檢查腦部。