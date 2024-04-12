兩月第6宗內河船走私案　海關檢$2000萬美容針劑及壯陽人參糖

海關再破獲一宗內河船走私案，為兩個月內破獲的第6宗。關員於上周二（2日）晚上11時許在本港西北面水域附近，成功截停一艘駛往澳門的內河船，在其中兩個貨櫃檢獲超過12萬件未列艙單貨物，包括懷疑含壯陽成分的人參糖及懷疑受管制的美容針劑，總值2,000萬元。涉案針劑包括肉毒桿菌針、膠原蛋白針等，當中更無任何溫度監控，品質成疑。海關經初步調查，相信不法分子經澳門將貨物轉運內地，如成功走私，可逃税高達1,000萬元。



涉案針劑包括肉毒桿菌針、膠原蛋白針、透明質酸針、胰島素注射筆等，市值超過1,000萬。（黃煦緻攝）

海關早前調查發現有內河船懷疑進行走私，隨即部署區域巡邏船巡邏，雖然上周二晚上能見度低，但在雷達設備協助下，關員成功追蹤一艘前往澳門內河船的航行動向，最終於晚上約11時25分在西北面水域附近成功截停該船。當時船上有4名內地船員，載有21個貨櫃。

關員核對載貨資料後，認為當中兩個報稱載有食品、護膚品、化妝品及乾海味等物品的貨櫃有可疑，於是押送該船到屯門內河碼頭調查。經查驗後，在貨櫃發現超過12萬件懷疑含壯陽成分的人參糖、懷疑受管制的美容針劑及藥劑製品，據悉其來源地顯示為歐洲。涉案針劑包括肉毒桿菌針、膠原蛋白針、透明質酸針、胰島素注射筆等，市值超過1,000萬元，為今次案件價值最高的產品。

海關檢獲懷疑含壯陽成分的人參糖。（黃煦緻攝）

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海關又發現，不法分子將走私貨混雜在正常報關產品之中，亦修改已報關貨物的數量，企圖蒙混過關。該批藥劑製品在付運過程中無任何溫度監控，品質成疑，有可能對消費者造成健康隱患。海關正調查其來源及最終目的地；經初步調查，懷疑有不法分子經澳門將貨物轉運內地，再分銷到不同城市。

海關檢獲超過12萬件未列艙單貨物，包括懷疑含壯陽成分的人參糖及懷疑受管制的美容針劑，總值2,000萬元。（黃煦緻攝）

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌和懷疑走私活動。