男司機半年釀44車禍惹疑　警搗碰瓷黨拘11人　8學生涉收錢做乘客

本港多區出現「碰瓷黨」！一名男子被發現於過去半年間，共舉報44次輕微車禍，甚至一日內發生兩宗車禍。警方經調查，發現有人招攬中學生乘坐其座駕，車禍後他們會訛稱受傷，犯案者藉此利用司機的內疚感以索取賠償。初步資料顯示，犯案者已向不同司機索取約6.5萬元賠償金。警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕11人，年齡介乎14至24歲，包括該名24歲男主腦及8名中學生；當中3人已被落案起訴，周一（15日）在粉嶺裁判法院提堂。



新界北總區重案組第二隊總督察羅禮謙交代案情。（王譯揚攝）

警方前日（11日）傍晚約6時，接報指一名24歲男子連同兩名女子（22至23歲）到屯門一間中學外，要求接走一名15歲男學生。由於3人作出滋擾行為，校方遂報警求助，警方趕抵調查後，卻揭發該名男子懷疑涉及多宗「碰瓷」車禍詐騙。

警方發現，該名男子在半年內有多次輕微交通意外事故記錄，甚至一日內發生兩宗車禍，情況極不尋常。在10次意外之中，車上乘客為該15歲男學生及該兩名女子。經初步調查，警方相信有人涉嫌多次刻意發生車禍，伺機向司機索取賠償金，警方隨即以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕該4人。

調查顯示，該名男子由去年10月至今年4月，半年間在港、九、新界，舉報共44次輕微車禍，並已向16名涉事司機索取約6.5萬元賠償金，據悉賠償金額由1,000至2萬元不等。

據悉犯案者會在迴旋處收慢車速，刻意釀成意外以索取賠償。（示意圖／王譯揚攝）

警方得到學校積極協助，發現該名24歲主腦積極招攬中學生作為車上乘客，並在意外後訛稱受傷，利用司機因車禍而傷害年輕人的內疚感，從而作出金錢賠償，希望可以和解處理。據了解，所有被捕人為朋友關係，該名24歲男子與涉案中學生在踩單車時認識。而擔當乘客角色，每次可收取約500至1,000元報酬。犯案者會載同乘客，駕車在港、九、新界迴旋處等地徘徊，其間收慢車速故意釀禍。

有見及此，警方昨日（12日）在屯門區再拘捕7名中學生，涉及5男2女，年齡介乎14至15歲，涉嫌曾經乘坐該名24歲男子的座駕而發生車禍，部分人更聲稱受傷。警方將會落案起訴該名24歲男子、一名22歲女子及一名15歲男學生，均涉嫌「串謀詐騙」罪，將於周一（15日）上午在粉嶺裁判法院提堂；其他被捕人暫准保䆁候查，須於4月中旬向警方報到。

新畀北總區人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕11人，包括該名24歲男主腦及8名中學生。（王譯揚攝）

警方表示，一直密切留意青少年干犯刑事罪行的趨勢，並留意到青少年可能受朋輩影響，或追求「揾快錢」心態，被不法分子利誘進行違法活動。警方又斥，今次案件的犯案者利用青少年進行本港較罕見的「碰瓷」詐騙罪行。

警方指，不少犯案青年來自基層家庭，父母可能因工作較難抽時間陪同子女，因此成為犯案者的目標，透過提供金錢、娛樂、「請食飯」等手法結識該批青少年，利誘他們協助犯案。警方又斥，車輛的碰撞力度和角度並非可控元素，置青少年人身安全於不顧。

警方呼籲，年青人切勿胡亂相信陌生人提供的「搵快錢」工作，被不法分子利用，以致前途盡毁；又呼籲社會各界齊心協力，如察覺有青少年在違法邊緣時，應儘快介入，避免他們誤墮法網。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。