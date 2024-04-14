觀塘找換店劫案｜27歲男過大海欠200萬賭債　即日策劃持氣槍打劫

觀塘巧明街106號一間找換店前日（12日）遭賊人持槍搶劫。警方追查後於案發36小時內，拘捕一名27歲男保險經紀，涉嫌「持械行劫」。警方調查後發現，被捕男子在澳門欠下賭債，於是鋌而走險，用一把氣槍行劫，掠走18萬元現金後登上一輛的士逃走，並於深水埗區將劫款交予一對年邁男女，其後挑選沒有閉路電視覆蓋的路線，不斷換裝，最終在今日（14日）於將軍澳區落網。



觀塘警區重案組主管偵緝督察梁曼宜交代案件。（林振華攝）

賊人曾踩線 得手後登上的士逃至深水埗

4月12日，警方於下午1時10分，接報指一名男子進入找換店，取出一支思疑手槍物體，指向店舖內一位客人背部，要求兩名員工交出所有現金，成功搶去17萬元港幣及約7千元人民幣現金，總值18萬現金後，逃去無蹤。事件中沒人受傷。

觀塘警區重案組主管偵緝督察梁曼宜指，觀塘警區刑事部接手調查，根據現場閉路電視，警方發現賊人案發幾個小時前，已到達巧明街，並於附近徘徊。賊人行劫後往駿業里方向，跑過觀塘道行車線，並登上一輛於第三線交通燈前等侯轉燈的的士。經過翻查行車線閉路電視以及途經車輛行車記錄儀，警方迅速掌握到賊人行蹤，得知賊人在深水埗耀東街落車。

賊人「過大海」欠賭債 早上才計劃犯案

警方立即前往深水埗調查，並在賊人落車附近的垃圾桶，檢獲犯案時所穿着的黑色外套及鞋子。賊人到達深水埗後，亦曾接觸一對連約60至70歲的男女，並將部份款項交予女子。賊人隨後不斷穿梭不同街道及後巷，並且多次轉換裝束，挑選沒有閉路電視覆蓋的路線，試圖擾亂警方調查方向，增加困難。

警方於案發36小時內，成功鎖定賊人身份。今日（14日）凌晨1時半，於賊人將軍澳住所附近，拘捕一名27歲姓胡本地男子，他報稱為保險經紀。據悉，被捕人案發當日凌晨4時，才由澳門回港，相信「過大海」後欠下賭債200萬，繼而鋌而走險，早上才計劃犯案。至於選址方面，賊人考慮涉案店舖地理位置四通八達才落手。警方指，有關手槍為一枝氣槍，疑犯已於深水埗後巷掉棄。

大批軍裝警員及便衣探員接報趕抵現場。（黃學潤攝）

事發有閉路電視拍攝到賊人行劫的畫面。一名男子頭戴灰色鴨舌帽、口罩及眼鏡，身穿深色衫褲，背囊掛在胸前，站在找換店櫃台前，右手伸進袋中疑有所動作。現場消息稱，事發時一名49歲姓譚男顧客正在兌錢，其間操廣東話的賊人手持疑似槍狀物體，指向譚的背部，並向31歲姓陳女職員說「打劫，全部企響度，唔好撳掣」。

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