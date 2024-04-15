警夥嶺南大學辦商業案例大賽　以商學理論提升防騙宣傳策略

警方致力於全方位宣傳防騙資訊，希望以嶄新宣傳教育手法吸引青少年。新界北總區防止罪案辨公室所推廣的「防罪聯盟計劃」，於今年2月便成功獲得嶺南大學商學院支持舉辦「商業案例大賽」，大賽共有6個不同商業案例，包括新界北總區防止罪案辦公室的挑戰，通過反詐騙宣傳活動，增加該辦公室在社交媒體平台上的關注度，並提升應用程式Scameter+（「防騙視伏APP」）的下載率，學生就案例作出市場調研，把商學理論轉化為高效實用的防騙宣傳策略。



面對近年詐騙案飆升的全球趨勢，警方表示，除了持續加強執法、攔截騙款外，還與重要持份者及監管機構合作，推出多項打擊騙案的措施。警方今年2月推出升級版「防騙視伏APP」，協助公眾辨識詐騙及網絡陷阱。「防騙視伏APP」升級功能包括﹕自動配對用戶電話所接觸的來電及網站與防騙視伏器資料庫，如吻合，手機會即時發出警示；另外增設公眾舉報平台，方便市民舉報詐騙資料。

警方亦十分著重青少年的防騙宣傳工作，因教育需要「從小做，持續做，一齊做」。警方一直從多方面著手，包括為少年警訊成員、曾接受警司警誡的被捕青少年，提供一系列職業導向活動；亦會提供冬季及暑期實習機會，予「警隊學長計劃」成員，以及各大專院校學生，讓實習生了解警隊在防罪宣傳的工作及體驗宣傳工作遇到的困難等。

此外，今年2月，「防罪聯盟計劃」更成功獲得嶺南大學商學院支持舉辦「商業案例大賽」。參賽學生會為複雜的商業案例，進行一個月詳細資料分析，結合市場趨勢，制定適當的市場策略，提出具體解決方案。

6個不同商業案例，分別由6個不同機構提供，包括新界北總區防止罪案辦公室，所有參賽隊伍被隨機分配到其中一個案例。比賽共吸引284名來自嶺大不同學科的學生報名、組成71支隊伍參賽。最終12隊參賽隊伍脫穎而出，晉身4月13日的決賽。

警方指，大賽激發青年學子的創新思維，促進警方防騙宣傳工作在年輕人中的影響力。警方與嶺南大學商學院將繼續合作，推動更多不同的活動，以培養年輕一代的防騙意識和正面思維。