黃大仙男子10個月內兩墮電騙案　被呃$39萬兼欠債　留遺書燒炭亡

一名53歲男子10個月內兩度墮電騙案，損失數十萬元，加上債務問題，留遺書燒炭亡。昨午（15日）1時許，黃大仙富山邨富禮樓一名保安報案，指一單位傳出異味及有液體流出，惟無人應門。警方及救護車接報到場，證實一名53歲姓冼男子倒斃家中，旁邊有一盤燒過的炭。警方在現場檢獲遺書，初步相信案件無可疑。據知，事主的遺書透露因無法償還數十萬元債款，又稱因詐騙案受害而自尋短見。



消息指，事主去年6月在Telegram認識到騙徒，對方向他提供搵快錢的機會，要求他在網上做電影評論，但結果事主被騙徒騙去約21萬元。直至今年3月，事主又再誤墮電騙陷阱，他透過Facebook認識到一名騙徒，對方聲稱可以提供約會服務，但要求事主購買28張iTune Gift Card及匯款近7萬元到兩個銀行戶口，最終事主被騙近18萬元。短短10個月內，事主慘被騙徒呃走近40萬元。



現場是黃大仙富山邨富禮樓。

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