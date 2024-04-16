泰國免費旅遊引誘共攜$380萬大麻花返港　六旬漢23歲男遭海關拘捕

海關昨日（15日）於4小時內，偵破兩宗航空旅客販毒案，揭發兩名分別65歲及23歲男子，均難抵「泰國免費旅遊」誘惑，替人從泰國曼谷攜帶大麻花抵港。關員經檢查後，合共檢獲17公斤真空包裝大麻花，估計市值380萬元，並拘捕兩名涉案男子。



海關以涉嫌販毒拘捕兩名男子。（羅日昇攝）

海關機場科人員昨日在機場揀選兩名從泰國曼谷抵港的本地男子作清關檢查，當時兩人分別持有一件寄艙行李，關員用X光機檢查，發現影像有可疑，遂打開行李箱，揭發內藏真空包裝的大麻花。案件交由海關毒品調查科跟進，其中一名被捕男子65歲，報稱為建築工人，涉嫌攜帶8公斤大麻花；另一被捕的23歲男子報稱為自僱人士，其行李內則涉嫌藏有9公斤大麻花。兩人各被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件於明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科調查主任江堅傑指，暫時未發現兩名被捕人有關連，兩人報稱沒有收取報酬，惟同樣指經朋友介紹，前往泰國曼谷四日三夜免費旅遊，以協助攜帶「行李」。

連同上述兩宗案件，海關於過去一個月，偵破7宗航空旅客販運大麻案，檢獲60公斤大麻花。海關指出，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。