跨部門合辦青少年防止自殺講座　籲各界關注學生心理健康

教育局新界東區域教育服務處、新界北總區防止罪案辦公室及社會福利署大埔及北區福利辦事處於周一（15日）合辦「2023/24學年新界東支援青少年精神健康分享會 - 青少年防止自殺講座」，聚焦校園安全的重要性，深入討論校園危機處理，以及喚起社區對青少年精神健康及學童自殺問題的關注。新界北總區指揮官林敏嫻助理處長致辭時指出，預防學生自殺是一個綜合性的工作，需要學校、家庭、社會和政府等多方共同努力，共同營造安全、健康的學習環境。



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分享會有精神科專科醫生葉沛霖、社會福利署臨床心理學家陳育琪、警察談判組總訓練主任張建斌警司作為講者，與多名社福界代表，以及近300名來自各大、中、小學的教職員、社工及學生出席。

專家們強調，社會各界應加強對學生心理健康的關注，建立起有效的溝通機制和支援體系，以提供學生所需的心理輔導和支持。同時強調學業和家庭壓力的重要性，並提倡學校和家長之間的積極溝通，減少對學生施加過度壓力的教育模式。

其中，精神科專科醫生葉沛霖分析各種精神疾病，強調不論成年人或年輕人均都會面對同樣問題，但年輕人未必懂得如何表達，令到其承受的壓力更大，自殺風險更高。葉醫生又分享自殺風險評估，希望教育界及社福界可以善用，並藉此提高處理相關情況的成效。

心理學家陳育琪提醒老師、社工及家長，可以透過日常細觀察學生及子女，及時提出適切的支援，例如他們行為或外表上會否突如其來的轉變；或者溝通時出現的負面字眼，都是不容忽視。

張建斌警司則分享處理企圖自殺案件的經驗，並帶出及早察覺學生異樣以及預防的重要性。他亦推廣「防止自殺教育工作坊」，內容包括警務處臨床心理學家分享、積極聆聽技巧培訓、小組情景演練，藉此提高教育及社福界人士對處理校園危機的應變能力。

警方會繼續與各持份者攜手合作，更全面地推廣青少年的精神健康及推行預防學生自殺的工作，共同建立支援網絡及營造接納和關愛的文化，提升家長、教師及學生的精神健康素養，以促進學生的身心健康。