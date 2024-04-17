馬鞍山一小學21歲實習男教師　涉校內女廁偷拍同事斷正　翌日被捕

馬鞍山一間小學發生偷拍案，一名21歲姓張男實習教師涉嫌在校內一個女廁，偷拍另一名女教師，事主當場揭發事件，張男逃去，至翌日在區內被捕。教育局回覆《香港01》查詢表示，據局方了解，學校會為有需要的師生提供適切的輔導和支援；教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供所需協助。《香港01》亦正就事件向涉事學校查詢。



據了解，事發在本周一（15日）傍晚，一名女教師在校內女廁如廁時，赫見一部手機的拍攝鏡頭正在對着她，懷疑正在偷拍，女教師受驚大叫，疑犯隨即逃去。女教師其後查看學校的閉路電視錄影，經考慮後報警求助。

警方證實，於4月15日接獲一名女子報案，指在馬鞍山鞍駿街一洗手間內，懷疑被人以手提電話偷拍。案件交由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進。經深入調查後，警方昨日（16日）在馬鞍山拘捕一名21歲姓張本地男子，涉嫌非法拍攝或觀察私密部位，被捕人現正被扣留調查。

教育局回覆《香港01》查詢指出，涉事學校知悉有關事件後，已即時通報教育局，並啓動學校危機處理小組。據局方了解，學校會為有需要的師生提供適切的輔導和支援。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供所需協助。

教育局強調十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人成為教師。如涉及涉嫌違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。即使涉事教師最終可能因為種種理由沒有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，教育局亦會就其教師註冊採取適當的行動。就嚴重個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消或拒絕其教師註冊。有關教師一經被取消或拒絕註冊，將不得在學校任教。