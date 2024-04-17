將軍澳小赤沙溪澗驚現白泡沫　厚達4呎傳異味　行山客憂影響生態

有行山客今午（17日）途經將軍澳小赤沙一處水潭時，赫見溪澗湧現大量白色泡沫、愈積愈多，擔心或涉及化學物料，會影響生態或附近居民，希望相關部門盡快處理事件。《香港01》記者今日傍晚到場，發現水潭內有約4呎厚的泡沫，白泡甚至覆蓋溪澗，延綿20米長，現場彌漫着疑似清潔劑氣味。《香港01》正向環保署、渠務署及消防處查詢。



將軍澳小赤沙一處水潭驚現約4呎厚的泡沫，甚至覆蓋溪澗，延綿20米長。（羅日昇攝）

現場為將軍澳小赤沙、近思貝禮國際學校旁的行山徑。根據觀察，有白色泡沫疑隨着瀑布向下流動，旁邊的樹木及石澗多處亦沾上白泡，儼如棉花散落在不同地方。有泡沫甚至膨脹至4呎厚，延綿約20米長至覆蓋水面，湧上石灘。現場亦可見，有泡沫隨著溪水流到明渠。

平均每月會到訪一次的王先生指，該處溪澗平日水面清澈，惟今午行山時卻驚見溪澗充斥着大量白色泡沫，甚至愈積愈多，擔心泡沫或涉及化學物料，會影響生態或附近居民。現場有其他行山人士亦表示，兩日前該處仍未見有白色泡沫。

將軍澳小赤沙一處水潭驚現約4呎厚的泡沫，甚至覆蓋溪澗，延綿20米長。（羅日昇攝）

翻查資料，2016年底，將軍澳消防及救護學院附近的小赤沙溪澗及水渠同樣曾出現的大量泡沫，當時消防處表示，飛機模擬事故訓練中，消防員使用泡沫滅火時，訓練員沒有及時打開其中一個控制閥，以致泡沫未有流入污水處理系統，而是錯誤經學院的雨水渠流入下游溪澗。

另外於2017、2019及2020年均有市民發現將軍澳小夏威夷徑河道出現不明泡沫，當時泡沫充斥渠道，長逾數百米，附近村民擔心泡沫會影響野生動物的安全。

有泡沫隨著溪水流到流落到明渠。（羅日昇攝）