屯門公路私家車硬撼龍門　車身斷開兩截釀3死

屯門公路發生致命交意外，釀成3人死亡。一輛本田思域TYPE R FD2私家車，沿屯門公路往九龍方向行駛，途至近懲教署已婚宿舍對開，懷疑轉右彎時失控，先剷向左邊石壆，全車彈起，繼而飛撞「龍門架」式路牌後，再跌出路壆外，全車盡毀。



25歲姓鄧男司機被救出，頭部嚴重受傷，證實當場不治；26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客身體多處受傷，昏迷送往屯門醫院搶救，最終分別延至凌晨4時06分及早上9時19分證實不治。案件交由新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。



涉事私家車懷疑先撞龍門架，再飛出路壆外，全車盡毀。救護人員用白布遮蔽死者遺體。(陳永武攝)

事發於今日（18日）凌晨3時許，一男一女乘客疑被拋出車外倒臥地上，男司機則被困嚴重變型的駕駛席，其他途經駕駛人士見狀報警求助。救援人員到場，25歲姓鄧男司機救出後證實當場不治；26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客則昏迷送往屯門醫院搶救，最終分別延至凌晨4時許及早上9時許證實不治。警方正調查車禍始末，將案件列作「致命交通意外」跟進。

據悉，涉事車輛型號為本田思域TYPE R FD2。就現場所見，涉事私家車意外後斷成兩截，儼如廢鐵不似車型，而涉事龍門架上，亦有一些血跡。地上則遺下多包食物，包括營多及蟹王麵等即食麵。

涉事私家車懷疑先撞龍門架，再飛出路壆外，全車盡毀。救護人員用白布遮蔽死者遺體。

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意外後，全車撞成兩截。(陳永武攝)

大批救援人員趕至現場營救。(運輸署圖片)