警搜葵涌及大角咀工廈瓦解詐騙集團　拘8男1女檢逾$2萬現金

警方於周二（16日）展開名為「匿影」的拘捕行動，相信已成功瓦解一個以「收數」作掩飾的本地詐騙集團。行動中，人員搜查了兩個分別位於葵涌及大角咀的工業大廈單位，以「串謀詐騙」罪拘捕8男1女，年齡介19至47歲，當中包括集團主腦、多名骨幹成員、場地負責人及傀儡戶口持卡人，並檢取了一部電腦、17部手提電話、2萬多元現金、2張提款卡及34張電話卡等。



警方以「串謀詐騙」罪拘捕8男1女，年齡介19至47歲。（警方提供）

警方調查發現該詐騙集團首先以不法手段獲取一些有借貸記錄的人士之個人資料，再冒充債權人致電受害人追討欠款，並指示受害人把還款存入詐騙集團預先安排的傀儡户口，最後從傀儡户口盜取受害人的金錢。過程中詐騙集團成員不會向受害人透露債權人身份，並會訛稱「清數」後才會告知，以減低受害人的戒心和避免受害人向真正的債權人澄清。警方發現此類詐騙活動運作模式雖然相對簡單，但受害人往往會因不清楚自身還款狀況而受騙。

警方提醒市民，若遇到類似來電，應保持冷靜。即使市民有債務在身，亦應該核實清楚致電者所代表的放債機構及自己的還款狀況，以防受騙。如市民懷疑曾遇上同類騙案，請致電3661 0180與東九龍總區重案組3B隊調查人員聯絡。