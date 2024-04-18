流浮山農莊澳洲鴕鳥鴯鶓「離家出走」　職員找尋兩天　終被擒獲

流浮山驚現「鴕鳥」過馬路。今日（18日）上午9時58分，警方接獲愛護動物協會職員報案，指在元朗雞伯嶺路與鳯降村路之間發現一隻鴕鳥，警方隨即通漁護處前往跟進了解。



愛護動物協會職員稱，今次失走的鴯鶓，別名澳洲鴕鳥，身高約1.5至1.8米，是流浮山一間農場所有，領有漁護署飼養的牌照。早兩日疑義工沒有關好門閘，共3隻鴯鶓走失，其中兩隻已經被尋回，餘下一隻一直未有蹤影，職員已經四處找尋，其間獲巿民提供資料，拍攝到該隻鴯鶓在馬路中，旁邊車輛穿梭。

至今早9時左右，鳯降村村民發現鴯鶓蹤影，連忙用雜物將牠圍住，然後致電愛護動物協會。至中午11時50分左右，農莊的職員到場，他們先用食物利誘，但鴯鶓不理會，反而掙扎，並曾賴在地上；擾攘約5分鐘，其中一名職員將牠抱在懷中，遞上客貨車上才結束這次出走記。

農莊的鴯鶓出走，最終在雞伯嶺路與鳯降村路之間被發現，村民用雜物將牠圍住。（蔡正邦攝）

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據村民表示，今早在住所內聽到異響，查看下見到該隻鴯鶓跌落坑渠，並隨即自行行上地面：「行返上嚟，佢自己行返上嚟。」有村民尾隨跟住，牠在村內四圍踱步，其後進入一處草林。村民形容：「佢應該驚嘅，冇跑，一步步咁行。唔知佢有冇食嘢，見到有啲膠桶，佢有飲過幾啖水。」