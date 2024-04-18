租共享辦公室扮收名錶名袋騙走$105萬財物　2女1男被捕

警方近月接獲4宗舉報，懷疑有犯罪團伙租用共享辦公室，以名牌貨品包裝盒、高仿真名錶及大量懷疑偽鈔等物品，偽裝為收購名牌貨品的店舖。集團會透過網上銷售平台，誘騙賣家攜同名牌貨品到店舖交收。警員經深入調查後，拘捕1名男子及2名女子涉嫌「串謀以欺騙手段取得財產」。涉案財物損失共約105萬元。

調查顯示，有5名受害人被誘騙名牌手袋及手錶到店舖出售，而懷疑犯罪團伙成員則會偽裝為店舖職員並聲稱需要為貨品進行鑑定，其後懷疑將受害人的貨品帶離現場，受害人其後未能取回有關款項或其貨品，懷疑受騙並報案。



消息稱，5名受害人並不相識，分別於3至4月期間，在facebook及小紅書放售名錶及名袋，其後按指示前往尖沙咀及上環多個共享辦公室交易。當受害人將放售物品交予「職員」後，有人即訛稱驗證真偽，將物品帶走後一去不返。案中損失3隻勞力士手錶、1隻愛彼錶（Audemars Piguet）及1個Hermès手袋。

3名被捕人士中，1名女子報稱上班僅一日；1名男子是上址辦公室租用人。他們報稱在facebook及Telegram被招募行騙，可獲20%佣金，每單工作亦有8,000元酬勞。警方檢獲練功券及代購公司合約等證物。

警方呼籲市民，要提防騙徒層出不窮的犯案手法，在放售貴重物品前應考慮比較有信譽及口碑的收購商店，並在交易前先了解收購貨品店舖的背景，以免賊人有機可乘，蒙受損失。